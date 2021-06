En masse mål, et rødt kort, og to underholdende kampe.

De fire hold fra Gruppe A spillede begge klokken 18. Wales skulle forsøge at fastholde deres andenplads mod Italien, mens Schweiz jagtede en storsejr mod Tyrkiet, i forsøget på at snuppe andenpladsen fra Wales.



Italien valgte at spare mange af deres nøglespillere i kampen mod Wales, men viste deres styrke ved at dominere kampen med deres reserver. Wales spillede det meste af anden halvleg med 10 mand efter et rødt kort til Ampadu, og Italien kunne fortjent fejre en 1-0 sejr. Italien vinder dermed Gruppe A med 9 point.



Schweiz slår fortjent Tyrkiet 3-1 efter en god og underholdende kamp i Baku. Tyrkiet forlader dermed EM med 0 point, mens Schweiz ender med 4 point, og kan dermed godt gå videre som en af de fire bedste 3'ere fra de seks grupper.



