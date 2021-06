En overraskelse i Budapest, en vild kamp i München og en skuffelse i Sevilla. Det var, hvad lørdagens kampe ved EM bød på.

Ungarn og Frankrig spillede dagens første kamp. Her kom Ungarn overraskende foran med 1-0 kort inden pause. Efter mange brændte chancer lykkedes det endelig Frankrig at få udlignet, da Griezmann kunne sende bolden i mål. Det blev dog ikke til flere franske kasser, og dermed fik Ungarn et højest overraskende point med fra kampen.

I München vandt Tyskland med 4-2 over Portugal i en helt vild kamp, der bød på to selvmål og masser af godt spil. Efter det resultat er der nu lagt op til en enormt spændende sidste runde i gruppe F.

Dagens sidste kamp bød på en ny skuffelse for Spanien, der spillede uafgjort med Polen. Den udskældte angriber Alvaro Morata gjorde det til 1-0. Spanien kunne dog ikke holde føringen, og i anden halvleg scorede den polske superstjerne Robert Lewandowski et flot hovedstødmål til 1-1.

