Yussuf Poulsens scoring efter blot to minutter imod Belgien var ikke nok. Det danske landshold tabte 2-1 til Belgien i Parken.

Det mål og de syv andre fra EM kan du se her.

Selvom Danmark kom hurtigt foran, så kunne det danske landshold ikke hamle op med Romelu Lukaku og Kevin De Bruyne i 2. halvleg.

Sidstnævnte lagde op til Thorgan Hazards udligning, og De Bruyne gjorde det også til 2-1 på en scoring ude foran feltet, hvor han udplacerede Kasper Schmeichel med et knastørt hug i det korte hjørne.

I den tidlige kamp stod Ukraine over for Nordmakedonien. Her vandt Ukraine med 2-1.

Yarmolenko og Yaremchuk lavede målene for Ukraine inden, at Alioski reducerede ved selv at følge op på sit brændte straffespark.

Holland vandt 2-0 over Østrig. Her gjorde Memphis Depay det til 1-0 på et straffespark, som David Alaba begik. Denzel Dumfries ville også på måltavlen for anden kamp i træk, da han gjorde det til 2-0.

Danmark skal i kamp igen på mandag, hvor de står over Rusland i en knald eller fald kamp. Danmark skal vinde for at have en mulighed for at gå videre. Du kan selvfølgelig følge Danmarks kamp på mandag, men også alt fra EM-slutrunden her på B.T.