Så er EM færdigspillet, og det blev altså Italien, der kan kalde sig europamestre.

Der skulle 120 minutter og en straffesparkskonkurrence til for at kåre vinderen af EURO 2020.

England fik en vaskeægte drømmestart på EM-finalen, da Luke Shaw i kampens andet minut sparkede bolden kontrolleret og sikkert i mål bag turnerings bedste spiller Gianluigi Donnarumma, som fik overrakt den store pris efter finalen.

epaselect epa09338286 Luke Shaw (R) of England celebrates after scoring the 1-0 lead during the UEFA EURO 2020 final between Italy and England in London, Britain, 11 July 2021. EPA/Andy Rain / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.) Foto: Andy Rain / POOL Vis mere epaselect epa09338286 Luke Shaw (R) of England celebrates after scoring the 1-0 lead during the UEFA EURO 2020 final between Italy and England in London, Britain, 11 July 2021. EPA/Andy Rain / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.) Foto: Andy Rain / POOL

I det 67' minut kom forløsningen for Italien. Et hjørnespark skabte stor forvirring i det engelske felt, og efter Pickford havde haft en flot redning, kunne den italienske forsvarsgeneral Bonucci sparke bolden det sidste stykke over stregen.

Da der var spillet 120 minutter, var stillingen stadig 1-1, og derfor skulle kampen afgøres i en straffesparkskonkurrence. Her vandt Italien med 3-2 i et kæmpe drama.

Se højdepunkterne i toppen af artiklen.