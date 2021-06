Hold nu op, hvor er den her EM-slutrunde vild. To kampe, 14 mål og en straffesparkskonkurrence. Det var, hvad mandagens kampe bød på.

Mandagens første kamp skulle spilles i Parken. Her skulle Kroatien møde Spanien, og det blev et vaske ægte drama, hvor der blev scoret hele otte mål. Spanien tog sejren på 5-3 efter forlænget spilletid, og de skal derfor møde Schweiz i kvartfinalen.

I mandagens sene kamp skulle de forsvarende verdensmestre fra Frankrig møde Schweiz. Her leverede Schweiz en sensation, da de slog Frankrig ud efter straffesparkskonkurence. De to hold spillede 3-3 i den ordinære spilletid, og så blev der ikke scoret i den forlængede spilletid. Derfor skulle kampen afgøres i en straffesparkskonkurrence, og trak her trak Schweiz sig sejrsrigt ud.

