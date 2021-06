Danmark er videre efter en magisk 4-1-sejr over Rusland i Parken mandag aften!

De danske mål blev scoret af Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Andreas Christensen og Joakim Mæhle, og du kan opleve eller genopleve dem alle øverst i artiklen.

Især Damsgaards og AC's scoringer var sande perler – dem må du ikke snyde dig selv for!

Når videoen viser Dzyubas straffesparksscoring kan du sagtens spole forbi, for det eneste der virkelig betyder noget, er de FIRE danske scoringer.

De danske spillere jubler efter scoring til 1-3 under EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København, mandag den 21. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Belgien gjorde også deres arbejde set med danske øjne, da de vandt 2-0 over Finland. Lukas Hradecky lavede selvmål, efter et hovedstød fra Thomas Vermaelen. Den finske målmand havde ellers spillet en fremragende kamp. Men Romelu Lukaku ville også være med, og han gjorde det til 2-0, og så kunne ekstasen igen bryde ud i Parken.

Der blev også spillet EM-bold i gruppe C, hvor Nordmakedonien stod over for Holland og Ukraine ramlede ind i Østrig.

Holland vandt 3-0 over Ukraine, hvor Memphis Depay gjorde det til 1-0. Wijnaldum blev dobbelt målscorer, og så kunne Holland ellers fejre maksimumpoint i gruppe C. I samme gruppe vandt Østrig med 1-0 over Ukraine, der har deres EM-skæbne i andres hænder. de skal håbe på at blive en af EMs fire bedste tre'ere. Østrigs mål blev scoret af Baumgartner.

Du kan se alle mandagens scoringer i toppen af livebloggen. Og glæde dig til på lørdag, hvor Danmark spiller 1/8-finale. Kom så, Danmark!