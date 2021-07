Mikkel Damsgaard sendte hele Danmark i ekstase med sin drømmekasse til 1-0.

Men det er faktisk detaljen bag den fænomenale frisparksscoring, der lige nu går verden rundt og storhyldes.

For på tv-billederne af hele situationen kan man tydeligt se, at Kasper Hjulmands mandskab har trænet dødbolde i dagene op til semifinalebraget mod England.

Mens Mikkel Damsgaard lagde bolden til rette, og Englands målmand, Jordan Pickford, stillede sin mur, kunne man se Simon Kjær, Andreas Christensen og Jannik Vestergaard stille sig op tæt på den engelske mur.

Mikkel Damsgaard jubler efter sin scoring til 1-0. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Damsgaard jubler efter sin scoring til 1-0. Foto: Liselotte Sabroe

Lige indtil den danske frisparksskytte begyndte at løbe til bolden.

For her bevægede de tre danskere sig hen ved siden af den engelske mur og fjernede dermed Pickfords udsyn nede i målet.

Noget, der gjorde, at den engelske målmand ikke kunne nå ud til det drømmehug, som Damsgaard efterfølgende sendte afsted.

Længere nede i artiklen kan du se, hvordan den danske detalje allerede er nået at gå viralt på de sociale medier.

Tidligere i kampen kunne opmærksomme seere og tilskuere da også nyde en anden dansk dødbold, som var indøvet helt ned til mindste detalje.

Her søgte Jannik Vestergaard om i det bageste område af feltet, mens flere holdkammerater sørgede for at afskærme de engelske forsvarsstjerner.

Årsagen til de danske dødbolde skal angiveligt findes i den 36-årige Mads Buttgereit, der er tilknyttet landsholdet for at analysere modstanderne og deres dødbolde. Primært på hjørnespark og frispark, men også indkast.

