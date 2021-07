Midtbanekrigeren Thomas Delaney har mærket det på tætteste hold. Sammenholdet, styrken og venskaberne på landsholdet.

Sammen med resten af landsholdet landede han i København torsdag eftermiddag, hvor landsholdet blev mødt af pressen og et par hundrede danske fans.

Anført af landstræner Kasper Hjulmand stillede hele holdet sig op foran rullende kameraer for at klappe af og hylde den opbakning, de har fået af hele Danmark under EM.

Igennem fire vilde uger, Danmark aldrig vil glemme på godt og ondt, tryllebandt det danske fodboldlandshold en hel nation.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Om 20, 30, 40 år vil vi kunne mærke den her følelse. Det snakkede vi også om efter kampen. Det er en sindssyg stærk gruppe, vi har her. Vi har talt om det før, men vi har bevist det over for Danmark i løbet af de seneste uger,« siger Thomas Delaney, da B.T. spørger ham, om der er blevet knyttet venskaber for livet den seneste måned.

Da Christian Eriksen faldt om med hjertestop 12. juni mod Finland, frygtede alle det værste. Den fest, der var bygget op til igennem coronapandemien, fik et tragisk tvist.

Men Eriksen overlevede, spillerne fandt sammen og kæmpede sig tilbage. På banen og uden for banen har det været en helt unik rejse, som hele Danmark og hele verden har kunnet følge med i.

Det var dog ikke kun tale om en mental oprejsning, for sportsligt lykkedes danskerne.

Onsdag aften kæmpede de forgæves i en EM-semifinale foran 60.000 tilskuere på det legendariske Wembley. Danskerne led en ond skæbne, da England ekspederede dem ud på et straffespark i forlænget spilletid. Kasper Schmeichel reddede i første omgang, men Harry Kane scorede på riposten.

Det var enden på en helt surrealistisk forløb, hvor man internt i den danske trup aldrig har været i tvivl om, at der er blevet dannet venskaber på kryds og tværs. Både for nu – men også for livet.

»Der er ingen tvivl om, vi vil kigge tilbage på det her med stolthed. Alt, hvad vi har været igennem, er noget, der sætter sig på sjælen,« siger Delaney om de fire uger af sit liv, han aldrig glemmer.

Nu skal landsholdsspillerne hjem og slappe af, inden de igen skal i gang i deres respektive klubber. Her kan de kigge tilbage på fire uger, hvor Eriksen reddede livet, mens Rusland, Wales, Tjekkiet blev besejret i vejen til semifinalen.

Det bedste danske resultat siden EM i 1992.