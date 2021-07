Sammenhold. Et af de mest brugte ord i den danske landsholdslejr under EM.

Og der er noget om snakken, for de danske fodbolddrenge er mere end bare holdkammerater. I flere tilfælde er der tale om forhold, der har bygget sig stærke igennem adskillige år.

Ja, det er private venskaber, hvor de også ses uden for banen, hvor familierne kender hinanden godt, og hvor ferier er noget, man holder sammen. Det er muligvis Danmarks hemmelige ingrediens i en indtil videre stærk EM-opskrift.

»De kender hinanden på kryds og tværs. De har spillet på U-landshold sammen. De tætte bånd er meget synlige. Det er superfedt. Det er også, som om vi smelter sammen, når vi mødes. De elsker at være sammen. Det er fedt at se, at der er gode venskaber,« siger Kasper Hjulmand.

Det danske sammenhold består af masser af små grupper, som har fundet sammen enten på grund af alder eller fælles interesser, men med en kerne af de mest sociale spillere, som både trækker de største stjerner og de nyeste drenge med ind.

Kasper Hjulmand har selv nævnt Mathias 'Zanka' Jørgensen som indehaver af en af de vigtigste roller socialt på holdet, og det er også Fenerbahce-spilleren, der sørger for blandt andet at få en frisør ind, når lokkerne er blevet for lange.

Også Andreas Cornelius er en del af den kerne.

»Der er mange os, der har venskaber på kryds og tværs. Når vi kommer her, føler jeg også, at vi er én samlet gruppe. Så er der de tre musketerer, de tre unge drenge, de er lidt generte, men vi prøver at få dem med,« griner Cornelius og taler om de unge drenge Jonas Wind, Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard.

Det er en måneds tid, de danske drenge har været samlet med en kickstart i Østrig inden EM. Det blev til et miniafbræk fra den stramme landsholdsboble for de mest påvirkede efter det forfærdelige Christian Eriksen-kollaps, men ellers har de amåttet finde glæde i hinandens selskab.

Nogle spiller computer, andre spiller golf, og der er også stadig kortklubber. Og når landsholdslejren på et tidspunkt slutter med et EM-exit – eller en finalesejr – går de hver til sit for en stund.

Men nogle altså kun for stadig at ses i privat regi:

De private venskaber

Thomas Delaney – Andreas Cornelius – Mathias 'Zanka' Jørgensen

De tre gutter spænder over fire årgange, men kender hinanden fra seniortiden i FC København, hvor de især fra 2014 - som nogle af de mest profilerede på holdet - fandt sammen socialt.

I sommeren 2015 var de tre og Nicolai Jørgensen afsted sammen på ferie. Det var en succes, der blev gentaget i 2019 uden Jørgensen. Her er der tale om et venskab, hvor også spillernes kærester er en del af det. Og Thomas Delaneys kone, Michelle, er også kendt som et omdrejningspunkt for mange af landsholdskonerne.

»Der er mange venner. Jeg har selvfølgelig dem, jeg har spillet med. Jeg har været på mange ferier med 'Zanka' og Thomas. Jeg ser mange af dem, der spiller i Italien. Simon (Kjær, red.) og Christian (Eriksen, red.),« siger Andreas Cornelius.

Yussuf Poulsen (nederst), Pierre Emile Højbjerg, Kenneth Zohore (øverst til venstre) og Casper Højer (øverst til højre). Fra dengang de alle spillede i BK Skjold. Vis mere Yussuf Poulsen (nederst), Pierre Emile Højbjerg, Kenneth Zohore (øverst til venstre) og Casper Højer (øverst til højre). Fra dengang de alle spillede i BK Skjold.

Yussuf Poulsen – Pierre-Emile Højbjerg

Landsholdets nok længst varende venskab finder man hos Poulsen og Højbjerg. De er begge opvokset på Østerbro og spillede fodbold sammen på 'Døveren', der var asfaltbanen ved døveskolen på Kastelsvej.

»Han er en, jeg altid kan stole på. Jeg kan altid betro mig til Pierre og tage temaer op, som jeg ikke ville kunne med hvem som helst. Derfor har vi et bånd til hinanden, som jeg ville ønske, man kunne have til mange flere mennesker,« siger Yussuf Poulsen.

For små syv år siden blev de to venner for første gang udtaget til A-landsholdet sammen. Men de har spillet sammen før – i Østerbro-klubben Skjold, tilbage da de var otte-ni år gamle. I øvrigt sammen med også Kenneth Zohore og Casper Højer Nielsen, som det kan ses på billedet herover.

»Pierre er en fantastisk dreng, jeg har kendt rigtig længe. Vi spillede på hold sammen, indtil vi var 13-14 år, og vi har mange fælles venner helt tilbage fra dengang,« siger Yussuf Poulsen og fortsætter:

»Han tog så relativt tidligt til Tyskland, og så var vi ikke så tætte i de år. Men jeg kender også hans kone, fordi jeg også har kendt hende i mange år. Så vi har et tæt bånd. Vi har brugt hinanden i mange situationer i vores liv, hvor tingene har været lidt svære.«

Yussuf Poulsen – Christian Nørgaard

Lyngby er måske ikke en klub, man forbinder med det nuværende danske landshold, men der er flere tråde til de kongeblå. Det var også her, venskabet mellem Yussuf Poulsen og Christian Nørgaard startede, ligesom de to gik i skole sammen i teenageårene.

Det venskab rækker efter mange års fodbold også langt ud over græsplænen, og de har også brugt ferier fra fodbolden til at rejse ud og koble af sammen.

Sådan et bånd starter naturligvis på banen, hvor de er samme årgang og har spillet ungdomsfodbold i Lyngby, men begge har også fulgtes ad på de danske U-landshold helt tilbage fra U16.

»Yussuf Poulsen har jeg kendt, siden jeg var 15 år, og han har været en af mine nærmeste venner,« siger Christian Nørgaard.

Christian Nørgaard – Andreas Christensen

De to landsholdsspillere har spillet et par U21-landskampe sammen, men i øjeblikket nyder de godt af hinandens selskab i London, hvor de begge har base.

Nørgaard spiller for Brentford, der netop er rykket op i Premier League, mens Christensen spiller for Champions League-vinderne fra Chelsea.

Det giver god mulighed for at se hinanden i den engelske hovedstad, når fodboldtræningen er overstået, og det er da også noget, som de to venner udnytter.

Her hiver de gerne kæresterne med.

»Andreas Christensen ser både min kone og jeg. Der er spillere, man ser på kryds og tværs,« siger Nørgaard om venskaberne på landsholdet.

Andreas Skov Olsen – Mikkel Damsgaard

De to unge drenge 'Andy' og 'Dams' har delt en vild fodboldrejse hånd i hånd siden de helt unge teenageår.

Venskabet, der startede på U17-holdet i FC Nordsjælland, er gået over Superligaen, ungdomslandsholdene og nu A-landsholdet.

Ja, og så tog de endda til Serie A og Italien i hælene på hinanden, hvor Damsgaard spiller for Sampdoria, mens Skov Olsen tørner ud for Bologna.

Skov Olsen har endda tidligere prøvet at blive vraget til U19-landsholdet til fordel for netop Mikkel Damsgaard, og det er da også sidstnævnte, der stjæler opmærksomheden lige nu.

Det ændrer dog ikke på venskabets styrke og de to spillers stærke bånd.

»Det betyder helt sikkert mere, når det er en ven. Jeg er ekstremt stolt af ham og glad på hans vegne. Det har jeg sagt til ham flere gange, så det gør jeg ikke mere,« griner Andreas Skov Olsen.

Joachim Andersen – Mathias Jensen

De to gutter kan tit ses sammen i landsholdslejren, blandt andet efter sejren over Wales i Amsterdam, hvor de hyggede sig med at kigge i telefonerne i midtercirklen, længe efter at kampen var slut.

De er begge fra 1996, og siden U18-landsholdet har de fulgtes godt ad trods den geografiske adskillelse. Den er væk nu, hvor de begge to har boet i London det seneste år, og de ses også privat.

Mathias 'Zanka' Jørgensen – Jonas Lössl

Der var ingen tvivl om, at Jonas Lössl og Mathias 'Zanka' Jørgensen var tætte, da de begge spillede i Huddersfield fra 2017 til 2019. Her brugte de masser af tid sammen, men faktisk har venskabet rødder meget længere tilbage.

'Zanka' og Løssl har et år imellem sig, men begge har været en del af ungdomslandsholdene, og allerede tilbage i sommeren 2012 var de to venner afsted til den store københavnske gadefest Distortion sammen. De har altså kendt hinanden i rigtig mange år.

Andre relationer

Kasper Schmeichel – Simon Kjær – Christian Eriksen

Foto: Dean Mouhtaropoulos Vis mere Foto: Dean Mouhtaropoulos

Det var landsholdets to største ledere, der gik forrest, da Christian Eriksens liv skulle reddes på banen. De tre har været en del af anførergruppen i mange år, og Eriksen og Kjær har fulgtes ad på landsholdet i mere end 100 kampe.

Simon Kjær og Christian Eriksen har spist sammen i deres midlertidige fælles hjemby Milano, og for netop Kjær og Schmeichel var det vigtigt ikke bare at tale med Eriksen efter hans hjertestop. De var begge to på hospitalet for at tilbringe et par timer med deres holdkammerat.

Robert Skov – Kasper Dolberg

Der er ikke nogen billedbeviser, der indikerer, om de to silkeborgensere ses privat, men da de spillede sammen på landsholdet for første gang i 2019, var der ingen tvivl om relationens betydning.

»Vi har et tæt bånd. Første gang, vi spillede på hold sammen, var vi vel 11-12 år. Det er intet mindre end fantastisk, at fodboldskolen i Silkeborg har været med til at udvikle os til det, vi er blevet. Det synes jeg, at der er grund til at være stolt over,« sagde Robert Skov dengang.

Og Kasper Dolberg var også glad ved tanken.

»Jeg tænkte også over det et par gange i løbet af kampen, hvor vi fik øjenkontakt. Jeg har ikke tidligere spillet på landsholdet før med én, jeg har spillet med, siden jeg var lille. Det var meget specielt,« sagde Kasper Dolberg til DR.