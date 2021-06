Portugal kom foran 1-0, men blev så kørt over af et storspillende tysk landshold, som endte med en 4-2-sejr.Tyskland viste lørdag, at man stadig skal anse Danmarks nabo mod syd som en bejler til EM-titlen.

Efter et nederlag i den første kamp mod Frankrig rejste tyskerne sig på imponerende vis, da det mod Portugal blev til en sejr på 4-2 hjemme på Allianz Arena i München.

Portugal kom ellers foran, men to selvmål på fire minutter sendte Tyskland i front inden pausen. I anden halvleg satte Joachim Löws mandskab tingene på plads.

Sejren betyder, at gruppe F nu er helt åben inden de sidste kampe. Frankrig, Tyskland og Portugal har henholdsvis fire, tre og tre point, mens Ungarn i bunden har et enkelt.

Ungarn fik sit ene point tidligere lørdag, da det højst overraskende lykkedes at spille 1-1 med Frankrig.

Germany's defender Robin Gosens (L) reacts with Germany's midfielder Toni Kroos before the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich, Germany, on June 19, 2021. (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Germany's defender Robin Gosens (L) reacts with Germany's midfielder Toni Kroos before the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich, Germany, on June 19, 2021. (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) Foto: CHRISTOF STACHE

Holdene i gruppe F skal i aktion igen onsdag aften, hvor Tyskland møder Ungarn, og Portugal tørner sammen med Frankrig i en duel mellem de forsvarende EM- og VM-vindere.

Kampen startede underholdende. Tyskerne kom farende ud af startboksen, og allerede efter en lille håndfuld minutter var der mål, men Robin Gosens' scoring blev hurtigt underkendt for offside.

Tyskland fortsatte i samme rille, men efter et kvarter lå bolden i nettet bag Manuel Neuer i den anden ende af banen. Portugal slog til på en omstilling, der var som taget ud af lærebøgerne om, hvordan man slår kontra.

Det endte med, at Diogo Jota serverede bolden til Cristiano Ronaldo, der uden at blinke sendte den i et tomt mål.

Tyskland kæmpede videre, og ti minutter før pausen var der udlignet. Det, der lignede et forsøg på en afslutning af Robin Gosens, endte med at blive en assist. Inde foran mål fik Ruben Dias - hårdt presset af Kai Havertz - prikket bolden i eget net.

Portugal's forward Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich, Germany, on June 19, 2021. (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Portugal's forward Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich, Germany, on June 19, 2021. (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) Foto: CHRISTOF STACHE

Portugal var på hælene, og blot et par minutter senere gik det galt igen. Raphaël Guerreiro forsøgte at cleare bolden tæt på egen målstreg, men fik i stedet sparket den i mål til en tysk føring.

Men selv om det var selvmål, der havde bragt tyskerne på 2-1, så var føringen ikke tilfældig. Fem minutter efter pausen blev det 3-1. Robin Gosens sparkede bolden ind foran mål, og Kai Havertz kunne nærmest bare løbe den ind.

Gosens, som Portugal slet ikke formåede at holde styr på, kom selv på måltavlen, da han ti minutter senere gjorde det til 4-1 ved at pande bolden ind.

Lige efter blev Atalanta-spilleren skiftet ud akkompagneret af stor applaus fra hjemmepublikum.

Diogo Jota gav Portugal lidt liv, da han i 67. minut reducerede til 2-4. Den komfortable føring lod til at gøre tyskerne en smule magelige, og Portugal tog teten i slutfasen. Men flere mål blev det altså ikke til.

/ritzau/

