Hold nu op, hvor hele Danmark elsker vores fodboldlandshold!

Hvis du – mod forventning – skulle være i tvivl om dette, så kan du bare tage et kig på den modtagelse, som holdet netop har fået i Helsingør.

Her vrimler det nemlig med glade danskere, der er mødt op foran Hotel Marienlyst for at byde de danske drenge velkommen hjem fra Baku, hvor Tjekkiet blev besejret med 2-1 lørdag aften.

Da menneskerne kunne skimte spillerbussen ude i horisonten begyndte samtlige fans at synge og juble. Sådan beskriver B.T.s mand i Helsingør de fantastiske scener.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Landsholdet nød modtagelsen fra de mange mennesker på en af terrasserne, inden de gik ind på hotellet. Og de er overvældet over opbakningen fra hele Danmark.

'Den her opbakning bliver vildere og vildere. TAK,' skriver Mathias 'Zanka' Jørgensen eksempelvis på Twitter efterfulgt af et hjerte og et dansk flag.

Hele Hotel Marienlyst er klædt i danske flag, som også blev brugt hyppigt, da bussen trillede op mod indgangen, mens folk sang 'Danmark, Danmark, Danmark', inden fællessangen skiftede over i nationalmelodien.

Nu venter der landsholdet nogle afslappende timer, før de flyver til London tirsdag, hvor England venter i semifinalen onsdag aften.

Søndag aften er der pressemøde med blandt andre Kasper Hjulmand og Yussuf Poulsen. Det er klokken 19.30, og du kan følge det minut for minut lige HER.