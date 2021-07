Ishockeylandsholdet er samlet i Gentofte Skøjtehal til den anden af fire OL-camps op til OL-kvalifikationsturneringen i Oslo 26.-29. august mod Norge, Slovenien og Sydkorea, og det sender en varm hilsen til EM-holdet i fodbold før semifinalen mod England på Wembley.

Sådan lyder det i et åbent brev i B.T. til vennerne på grønsværen:

»I skal bare vide, at det har været fedt at se jer og opleve den fantastiske holdånd og vilje, der udstråler fra jer. Det er et hold med stort H, der har bragt jer i EM-semifinalen.«

»Netop sådan et hold, vi også gerne vil være og arbejder stenhårdt på at skabe, så vi kan tage det sidste skridt mod vores store mål: Kvalifikationen til OL 2022 i Beijing.«

»I har samlet hele nationen og er en inspiration for os. En inspiration, vi vil tage med til OL. Og vi beundrer jer – som hele fodboldverdenen gør det – for den måde, i overvandt chokket i den første kamp mod Finland med Christian Eriksens uhyggelige hjertestop. Den kærlighed, der er skyllet ind over jer, har I fortjent.«

»Nu handler det om England i Wembley. I er under et voldsomt pres mod et hjemmehold med et af verdens bedste angreb lige nu og et forsvar, som ikke har lukket et eneste mål ind i turneringen. England er favorit, ingen tvivl om det. Men I har før vundet på Wembley. I kan gøre det igen.«

»Vi tror på jer. Det er stort, det I allerede har gjort. Men det kan blive endnu større. I er en flok spillere, som arbejder hårdt for hinanden, har det godt med hinanden og går ud for at vinde hver eneste kamp.«

»Alle på ishockeylandsholdet sidder onsdag aften foran skærmen og jubler, når I scorer. Held og lykke, drenge.«