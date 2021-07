Paramedicineren Peder Ersgaard er lidt heldigere end mange andre danskere. Han skal nemlig på Wembley på søndag og se finalen ved EM.

Og det kan han takke UEFA for. Fodboldforbundet har nemlig inviteret Peder Ersgaard og fem andre personer til London. Men hvorfor har de egentlig det?

Jo, det skyldes, at de seks personer var nogle af de første henne ved Christian Eriksen, da han kollapsede i Parken den 12. juni i Danmarks åbningskamp ved slutrunden mod Finland.

De var altså med til at redde den danske landsholdsstjernes liv.

»Jeg er pavestolt over dels min egen præstation, men også hele holdet som helhed. Det her er ikke en enkeltmandspræstation,« siger Peder Ersgaard til Fagbladet Foa og fortsætter:

»Jeg glæder mig som et barn til juleaften. Det er en fantastisk fornemmelse, at man stadig kan blive overrasket på den måde. Og det gjorde jeg. Jeg havde aldrig nogensinde set den komme. Det fejede fuldstændig benene væk under mig.«

Paramedicineren er en del af Region Hovedstadens Akutberedskab. I interviewet med fagbladet fortæller han ligeledes, hvad der stod i den herlige mail.

»Dear mr. Ersgaard, stod der så. I hope this e-mail finds you well, skrev de og takkede for min indsats. Og så stod der, at Aleksander Ceferin, præsidenten for UEFA, ville invitere mig som VIP-gæst til at se EM-finalen på Wembley i London den 11. juli. Jeg var helt rundt på gulvet.«

»Det bliver to mærkedage, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme og så med cirka en måneds mellemrum.«

Peder Ersgaard kan se frem til en finale med deltagelse fra vinderen af Italien og Spanien samt vinderen af England og Danmark. Personligt håber han på, at det bliver Italien og Danmark, der brager sammen.