Ungarn bragte sig overraskende for mange foran i kampen mod Frankrig.

Og i målscorer Fiolas jubelscene får den heller ikke for lidt – tværtimod.

For den ungarske spiller smider bolden i netmaskerne og løber direkte ud til sidelinjen, hopper over en afspærring og hen til et bord hvor en kvinde sidder.

Herefter slår han i bordet og slår tingene væk fra bordet, så kvinden bliver overrasket over situationen, men samtidig også jubler over målet. Du kan se episoden øverst i artiklen.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Efterfølgende kommer resten af holdet over til Fiola og jublede sammen med et propfyldt Puskás Arena.

Efter jublen har lagt sig og der havde været pause fortæller medkommentator Per Frimann, at kvinden som havnede midt i jublen er stadionspeaker og hun har sit såkaldte kontor nede i hjørnet, hvor hun har alle papirer med startopstillinger.

Kampen bliver spillet i Budapest og er det eneste stadion, som tillader fyldt stadion af samtlige stadioner under EM-slutrunden.

Ungarn havnede ellers i en decideret 'dødsgruppe', hvor Frankrig, Tyskland og Portugal også er at finde i gruppe F. Første kamp for Ungarn var et nederlag på 3-0 til Portugal, men de har nu et point efter to kampe.