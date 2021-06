Danmark smadrede Wales 4-0 lørdag aften i en fremragende kamp i Amsterdam og er nu i kvartfinalen ved EM.

Og det er bestemt ikke gået ubemærket hen i det ganske danske land. Lørdag aften er der nemlig fest flere steder rundt omkring i København. Og scenerne er vilde.

På Rådhuspladsen, Nørrebro, Indre By, Vesterbro og flere andre steder fester danske fodboldfans igennem.

Der bliver danset i gaderne, jublet i springvand og festet med de studenter, der er ude at køre i vogn.

EM-fodboldfans erter aftenens kamp hvor Danmark vandt over Wales i Amsterdam lørdag den 26. juni 2021. Foto: Nils Meilvang Vis mere EM-fodboldfans erter aftenens kamp hvor Danmark vandt over Wales i Amsterdam lørdag den 26. juni 2021. Foto: Nils Meilvang

B.T.s udsendte kan berette om en vanvittig stemning:

»Stemningen er på kogepunktet. Folk er helt euforiske. De tager fat i alle biler, men alle synes, det er sjovt. Der er fuld knald på. Der bliver kastet øl og dyttet. Folk hænger i lygtepælene,« forklarer han.

På et tidspunkt var det dog ved at gå galt.

En meget glad roligan så sit snit til at hoppe om bord på en studentervogn ved Nørrebros Runddel.

Det var lige ved at gå galt under fejringen af den danske sejr. Vis mere Det var lige ved at gå galt under fejringen af den danske sejr.

Mens han hang fra siden, kørte lastbilen helt tæt på en bus. Og manden var meget tæt på at komme i klemme mellem lastbil og bus.

»Der er en tre stykker, der hopper op på studentervognen for at køre med. Samtidig kommer der en bus, og den ser han ikke umiddelbart. Han bliver ramt i siden og hænger fast. Men han har det okay, og han kørte faktisk med lastbilen gennem krydset,« lyder det fra B.T.s udsendte.

Politiet er i gaderne og holder øje med festen.

Men selvom der bliver festet på de københavnske kørebaner, så lader politiet tilsyneladende festen finde sted.

Fans i hobetal fester på Nørrebros Runddel. Vis mere Fans i hobetal fester på Nørrebros Runddel.

»Politiet kom med to patruljer - de stod og kiggede på 2.000 mennesker på kørebanen på Runddelen. Så kører de væk igen og opgav. De synes, det var fedt nok - det var en lidt for stor opgave til, at de lige kunne klare det,« forklarer B.T.s udsendte.