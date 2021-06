Det er ingen overdrivelse at sige, at priserne er stukket helt af.

Hvis man her med få timer til Danmarks altafgørende EM-kamp mod Rusland søger efter billetter på det sekundære marked, så er der flere at få. Men så skal man også betale en voldsom høj pris.

Det står klart, hvis man går ind på videresalgssitet Viagogo.

Her er der i skrivende stund et par hundrede billetter til salg.

Men tør man tage chancen, skal man for alvor finde modet og den helt store bankoverførsel frem.

Hvis man eksempelvis er to venner, som vil af sted i sidste øjeblik, så kan man finde billetter i den såkaldte 'kategori 1', hvor man formentlig kan sidde på en langside i Parken.

For sådan en billet skal man frem med intet mindre end 5.200 kroner eller mere pr. styk.

Men det kan blive endnu dyrere.

For mens der også var billetter til salg på det sekundære marked til de to andre danske kampe i gruppespillet, så var de priser slet ikke i nærheden af det, der er tale om ved aftenens altafgørende kamp mod Rusland.

Vil man sidde i 'kategori 3', så er priserne pr. styk, hvis man vil sidde to sammen, lige nu over 7.600 kroner.

Og vil man sidde i 'kategori 2', så er den umiddelbart billigste mulighed intet mindre end 10.500 kroner pr. styk, hvis man vil sidde ved siden af hinanden.

Netop denne praksis har UEFA været ude til B.T. og kritisere voldsomt.

Alle billetter til EM-slutrunden skal nemlig sælges via fodboldorganisationen.

Derfor var man fra UEFAs side også ude til B.T. og på det kraftigste advare mod videresalg af billetter.

»UEFA opfordrer fans til ikke at blive narret af folk, som videresælger billetter udelukkende med tanke på profit, der kræver voldsomt høje priser, selvom de ofte ikke er i besiddelse af de billetter, de hævder at have til salg,« lød det blandt andet.

»UEFA vil ikke tøve med at gribe ind (inklusive annullering af billetter), hvor man ser sådanne uautoriserede salg finde sted, og er klar til at retsforfølge de udbydere, som gensælger billetter uden tilladelse, som vi har gjort før,« uddybes det.