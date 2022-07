Lyt til artiklen

Det er efterhånden kun et spørgsmål om tid, før Christian Eriksen kan kalde sig Manchester United-spiller.

Sådan lød det mandag ifølge det normalt velinformerede medie The Athletic, som skriver, at det kun er detaljer, der mangler, før den danske fodboldstjerne skriver under med den engelske storklub på en treårig kontrakt.

Og skulle skiftet – som mediet skriver – falde på plads, vil Eriksens ankomst til klubben blive hilst mere end velkommen fra en anden dansker.

EM-landsholdets angriber Signe Bruun spillede nemlig i den forgange sæson på klubbens kvindehold, og hun har da også kunnet mærke, hvordan Christian Eriksens navn har fyldt meget i byen den seneste tid.

24-årige Signe Bruun.

»Det er blevet nævnt flere gange, og nu har det så taget til den sidste måned. Jeg kan godt fornemme på folk deroppe, at ham vil de gerne have. Han er et stort navn, og der er stor respekt omkring ham, alle ved jo, hvad der skete i Parken, og hvad han står for,« lyder det fra Signe Bruun.

Den 24-årige angriber skal efter planen tilbage til Lyon den kommende sæson efter et lejeophold i Manchester, men derfor håber hun da stadig, at klubben får tilgang af Christian Eriksen.

Også gerne inden hun forlader klubben helt.

»Det kunne være fedt lige at få selskab af en dansker. Det er altid noget helt specielt at have bånd til andre danskere, når man er i udlandet. Jeg kender dog ikke Christian personligt,« forklarer hun.

Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Foto: CHRISTIAN BRUNA

Men kommer Christian Eriksen til at sætte sin underskrift – som alle forventer – i Manchester United, kan han godt begynde at glæde sig, mener Signe Bruun:

»Jeg havde hørt, det skulle være dårligt vejr og regne hver dag deroppe, men jeg er blevet positivt overrasket. United er en traditionsklub, hvor fansene er i en helt anden liga. Klubben skal være med, hvor det er sjovt, og hvis Christian ender i klubben, så tror jeg da også, at det er det, han håber på at kunne bidrage til.«

Ifølge engelske medier er der i skrivende stund en mundtlig aftale på plads mellem Eriksen og Manchester United.

Der er dog ikke underskrevet noget endnu.

EM-slutrunden i England begynder onsdag, men Danmark åbner dog først turneringen fredag mod Tyskland i den første gruppekamp.