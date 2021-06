Den 17 sekunder lange video er blevet delt igen og igen herhjemme.

'Kærlighed fra Danmark', 'Det her betyder meget for os danskere', og 'Jeg er dansk, kæmpe respekt til alle ungarske fans' er bare nogle af de mange svar fra danskere til videoen. I den ser man en stor mængde ungarske fans hylde Christian Eriksen efter den danske stjernes kollaps.

Men hvad der ikke fremgår af videoen, er, at en stor del af de ungarske fans, som hyldes af stribevis af danskere for at støtte Christian Eriksen, har en meget kontroversiel baggrund.

På brystet af en række af de fans, man kan se på videoen og billeder fra samme fanmarch, fremgår det, at de tilhører fangrupperingen Carpathian Brigade.

Den er blandt de mere hardcore – ikke bare i Ungarn – men i hele Europa.

Overordnet set skal man anse Carpathian Brigade som en slags paraplyorganisation for fans, der støtter det ungarske landshold. Men de centrale dele af grupperingen har rødder i andre yderligtgående fangrupper i Ungarn.

Det forklarer Pavel Klymenko, der er head of policy ved organisationen Football Against Racism in Europe (FARE), over for B.T.

Hos FARE har man fokus på de mest ekstreme fangrupperinger i europæisk fodbold.

Skærmbillede af den video af ungarske fans, som blev delt vidt og bredt herhjemme efter Christian Eriksens kollaps.

Og man kender udmærket Carpathian Brigade.

Ikke mindst fordi centrale dele af fangruppen har forbindelser til det alleryderste højre.

»Carpathian Brigade er en paraplyorganisation for ungarske fans af landsholdet. Og de inkluderer mange forskellige ultratilhængere og hooligan-grupperinger. Men de har også fans fra den bredere ungarske offentlighed,« forklarer Pavel Klymenko.

Første gang Carpathian Brigade for alvor tiltrak sig international opmærksomhed, var ved EM-slutrunden i Frankrig i 2016. Her opstod der blandt andet voldsomme optøjer på Stade Velodrome i Marseille, hvor medlemmer af Carpathian Brigade kom i kamp med politi og sikkerhedsvagter under en kamp mod Island.

Medlemmer af Carpathian Brigade i kamp med sikkerhedspersonale på Stade Velodrome i Marseille ved EM i Frankrig i 2016. Foto: BERTRAND LANGLOIS Vis mere Medlemmer af Carpathian Brigade i kamp med sikkerhedspersonale på Stade Velodrome i Marseille ved EM i Frankrig i 2016. Foto: BERTRAND LANGLOIS

Men også i forbindelse med den nuværende slutrunde har de tiltrukket sig internationale mediers bevågenhed.

Blandt andet har det store tyske medie Deutsche Welle beskrevet, hvordan netop Carpathian Brigade har marcheret med et banner, der protesterer mod at knæle under kampe – et udtryk typisk forbundet med racisme.

Og i samme artikel beskriver Deutsche Welle Carpathian Brigade som en gruppering, hvor hovedparten af medlemmerne »deler nynazistiske idéer«.

At beskrive dem som nynazistiske gør Pavel Klymenko dog ikke.

En ungarsk fan med et håndtegn ved EM-slutrunden i Frankrig i 2016. Foto: Rémy GABALDA Vis mere En ungarsk fan med et håndtegn ved EM-slutrunden i Frankrig i 2016. Foto: Rémy GABALDA

Men han har ikke pæne ord at sige om dele af Carpathian Brigade.

»Nogle af grupperne, der er en del af Carpathian Brigade, er fra klubber som Ferencvaros, Ujpest og Honved (alle Budapest-klubber, red.) og har en historik med højreorienterede, homofobiske og racistiske aktioner,« siger han.

Hvis man ser Ungarns kampe, behøver man ikke lede længe på tribunerne for at finde Carpathian Brigade.

De står ofte bag det ene mål, og så er de klædt i sorte T-shirts. Ofte med ord som 'Ultras Hungary', 'Magyarország' ('Ungarn' på ungarsk) eller 'Carpathian Brigade 09' på trøjen.

Medlemmer af Carpathian Brigade ved en fanmarch inden Ungarns kamp mod Portugal ved EM. Foto: Zoltan Balogh Vis mere Medlemmer af Carpathian Brigade ved en fanmarch inden Ungarns kamp mod Portugal ved EM. Foto: Zoltan Balogh

De synger, fester og skaber som regel en høj stemning på stadion.

Men bag det umiddelbart festlige ydre, som den intense stemning og fanmarcher skaber, så gemmer der sig en mørk historie med vold, racisme og homofobi.

Eller som den britiske Mirror-journalist Colin Millar skriver det på Twitter.

'En påmindelse om, at Carpathian Brigade – den ungarske ultragruppe klædt i sort bagved målet, som ofte hyldes af almindelige fans for den gode stemning – har en historie med racisme mod sorte, sigøjnere og jøder og ofte bruger den nazistiske hilsen.'

Ungarske hooligans i Budapests gader inden landets kamp mod Portugal ved EM-slutrunden. Foto: MARTON MONUS Vis mere Ungarske hooligans i Budapests gader inden landets kamp mod Portugal ved EM-slutrunden. Foto: MARTON MONUS

UEFA har efter Ungarns kamp mod Portugal, hvor Carpathian Brigade hyldede Christian Eriksen, valgt at indlede en sag mod fangruppen for at bruge homofobiske bannere og synge homofobiske tilråb.

Onsdag aften spiller Ungarn en afgørende kamp mod Tyskland i München. Den kamp er netop nu genstand for stor politisk debat og en mindre krise mellem Tyskland og Ungarn.

