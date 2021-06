Viljen til at komme til et af de to største, udsolgte storskærmsarrangementer i København er kolossal.

Faktisk er interessen for at se Danmarks EM-opgør mod Wales så voldsom, at flere er villige til at betale mange hundrede kroner for billetter, der ellers er gratis.

B.T. har således været i kontakt med flere personer, der har hevet penge op ad lommen for at sikre sig de eftertragtede billetter til storskærmsvisning på enten Ofelia Plads eller Kvægtorvet ved Øksnehallen i København – to arrangementer, der lynhurtigt blev udsolgt torsdag, efter 45.000 danskere sad i kø for at skaffe billetter.

Én af dem, B.T. har talt med, har givet hele 700 kroner for en plads foran en af storskærmene.

Ofelia Beach i København har plads til 1000 fans, når Danmark lørdag møder Wales i 1/8-finalen. Foto: Ida Marie Odgaard

Tager man en hurtig søgning på Den Blå Avis finder man også en lang række annoncer, hvor danskere søger billetter til storskæmsvisningerne lørdag aften.

Flere af dem skriver i opslaget, at de er villige til at give penge for dem.

Men det er faktisk ulovligt at videresælge billetterne. I Danmark må man nemlig kun sælge til den pris, der er trykt på billetten – i dette tilfælde altså 0 kroner.

B.T. har været i kontakt med arrangørerne af storskærmsarrangementerne, der ærgrer sig over, at videresalg af gratis billetter finder sted.

»Jeg har ikke hørt om det, før du siger det til mig nu,« siger Ulrich Ammundsen, der er Host City Manager ved Copenhagen Euro 2020, til B.T. og fortsætter:

»Det er jo ulovligt. Man må ikke videresende gratis billetter, så det er vi selvfølgelig ærgerlige over, og vi opfordrer folk til at tage fat i os, hvis de opdager det. Jeg synes, det er ærgerligt.«

På Den Blå Avis finder man eksempelvis et opslag, hvor en bruger søger fire billetter til Danmark mod Wales på Ofelia Plads. Vedkommende er villig til at give 500 kroner pr. billet, fremgår det af opslaget.

»Det er ikke noget, vi har fået henvendelser på, men det er desværre et fænomen også internationalt, at der er et sortbørsmarked. Men at der ligefrem er nogen, der spekulerer i det, fordi billetterne er gratis, ærgrer mig,« fortæller Ulrich Ammundsen.

Han opfordrer derfor folk til at kontakte Copenhagen Euro 2020 eller politiet, hvis de opdager, at personer videresælger billetter.

På både Ofelia Plads og Kvægtorvet ved Øksnehallen i København er der lørdag aften udsolgt, når Danmark klokken 18.00 skal forsøge at spille sig i EM-kvartfinalen.

