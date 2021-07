Der er fart på Jens Stryger Larsens liv i øjeblikket.

Den danske landsholdsstjerne har således netop overstået et vanvittigt EM med Danmark, og i weekenden blev han så gift med Emilie Sylvest.

Det fortæller Emilie Sylvest i en sms-besked til B.T. mandag aften. .

'Vi havde lagt os ind på to datoer fra starten af og var blevet gift næste lørdag, hvis Danmark var gået videre i onsdags. Grundet et stramt fodboldprogram hjemme i Italien, måtte vi ligge os ind på to datoer,' skriver hun og fortsætter:

'Vores venner og familie har under hele processen været meget fleksible og kendt til vores situation, så der blev sat to krydser i kalenderen. Jeg har fuldt Jens under dette fantastisk EM. Dog var jeg ikke med på Wembley.'

Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest har været sammen siden 2014. Her mødte de hinanden, mens landsholdsstjernen spillede i Superliga-klubben FC Nordsjælland.

Emilie Sylvest skriver afsluttende, at det bestemt ikke var en kort fest.

'Jeg sørgerede for, det hele spillede, inden EM gik i gang, så jeg ikke skulle tænke på noget under slutrunden og derfor bare kunne nyde det fuldt ud. Vi skulle have været gift sidste år, men måtte udskyde grundet corona, så der var mange ting, der allerede var styr på.'

'Vi havde en fantastisk dag sammen med vores familie og venner -–både fra Italien og Danmark. Festen varede hele weekenden.'

Emilie Sylvest er uddannet kropsterapeut, men er lige nu i gang med at tage en ny uddannelse som hundeadfærdsbehandler.