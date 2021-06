Det kunne meget let have været en af de helt store vindersager for den europæiske fodboldorganisation UEFA.

I stedet har det udviklet sig til en større politisk skandale. Og den magtfulde organisations seneste forsøg på at rette op, har bare gjort det hele værre.

Sådan lyder dommen fra fodboldfan og kommunikationsekspert Søs Marie Serup.

»Det kunne have været en flot scoring, men i stedet er det nu blevet et stort selvmål,« siger Søs Marie Serup.

Sagen omhandler UEFAs nej til den tyske by Münchens forespørgsel om at måtte farve Allianz Arena i regnbuefarver til onsdag aftens opgør mellem Tyskland og Ungarn ved EM.

Forud går, at UEFA indledte en sag mod den tyske anfører Manuel Neuer for at bære et anførerbind med regnbuefarver under Tysklands kamp mod Portugal i sidste uge.

Den sag blev droppet, men blev alligevel hurtigt fordømt fra tysk side.

Samtidig møder Tyskland Ungarn onsdag aften. Og det østeuropæiske land med den kontroversielle premierminister Viktor Orban i spidsen har netop vedtaget en lov, som kritiseres for at diskriminere homoseksuelle.

Sådan var det meningen, Allianz Arena i München skulle se ud tirsdag aften. Men UEFA har sagt nej. Foto: Tobias Hase

UEFAs afslag til bystyret i München blev hurtigt udråbt som hyklerisk, da fodboldorganisationen ofte har ført kampagner for menneskerettigheder.

Hos UEFA er man tydeligt bevidst om, at man har ramt ind i en skandale af de større. Og det forsøger man nu at råde bod på.

Det er sket onsdag eftermiddag, hvor UEFA har farvet deres logo i regnbuefarver på sociale medier og kommet med en udtalelse.

Her skriver man blandt andet:

— UEFA (@UEFA) June 23, 2021

»Nogle personer har tolket UEFAs beslutning om at afslå Münchens forespørgsel om at oplyse stadion i regnbuefarver ved en EURO 2020-kamp som politisk. Men det var forespørgslen i sig selv, der var politisk, da den er forbundet til Ungarns fodboldholds tilstedeværelse i stadium i aften til en kamp mod Tyskland,« lyder det, inden UEFA slår over i en fed skrifttype.

»For UEFA er regnbuefarven ikke et politisk symbol, men et tegn på vores engagement til et mere alsidig og lige samfund.«

Og her går det helt galt for UEFA, hvis man spørger Søs Marie Serup.

»UEFA havde et figenblad at gemme sig bag i den her sag. Det havde ikke været kønt, men de kunne sige, at sagen var blevet politisk, da den omhandler en kamp med Ungarn. Men med den her udmelding hopper kæden helt af,« siger Søs Marie Serup.

Den tyske målmand og anfører, Manuel Neuer, med regnbue-anførerbind på. Foto: PHILIPP GUELLAND

»Når de vælger først at sige, at sagen med regnbueflaget er politisk, og de så vælger at sige, at regnbueflaget ikke er politisk, så falder de i begge snørebånd på deres fodboldstøvler,« siger hun.

Hun mener, at UEFA helt tydeligt forsøger at malke de gode sider af regbueflaget, men ønsker at undgå at gøre andre vrede.

»Man vil have de gode undertoner, som regnbueflaget giver. Men samtidig er de bange for at støde folk. Det er ren hykleri,« siger Søs Marie Serup.