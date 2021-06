Der er officielt udsolgt til alle Danmarks tre indledende gruppekampe ved den forestående EM-slutrunde. Komplet udsolgt.

Kun et håb om, at coronarestriktioner lempes – så flere kan komme på stadion – eller udenlandske fans ikke får lov til at komme ind – så billetter frigives – er en mulighed. Og så alligevel ikke helt.

For en rundtur på diverse mere eller mindre troværdige udenlandske billetsider viser umiddelbart, at der er masser af tilgængelige billetter til Danmarks kampe.

Specielt hvis man er villig til at betale prisen.

Her følger tre eksempler.

Hos britiske Ticketkosta kan man købe billetter til Danmarks kamp mod Rusland 21. juni. I den laveste priskategori, der hedder 'kategori 3', koster en enkelt billet 330 britiske pund – hvilket svarer til 2.850 danske kroner. Man kan også vælge kategori 2- og 1-billetter. I den sidstnævnte, som er den dyreste, skal man af med 430 pund for en billet. Det svarer til 3.713 kroner.

I Parken varierer priserne. Det afhænger af, om du køber til kategori et, to eller tre. De billigste billetter i København koster 372 kroner, mens de så stiger til 930 kroner og 1.375 kroner. Det fremgår af UEFAS hjemmeside.

Men det er langtfra det eneste sted, hvor billetter til Danmarks kampe er til salg.

Sådan så priskategorierne ud hos det britiske site Ticketkosta onsdag formiddag. Vis mere Sådan så priskategorierne ud hos det britiske site Ticketkosta onsdag formiddag.

På det spanske site Footballticketnet.com er der umiddelbart også rigeligt med billetter til Danmarks kamp mod Rusland.

Her kunne man onsdag formiddag vælge endnu flere kategorier, hvor prisen går fra 250 euro – 1.860 kroner – for de dårligste pladser til en 'kategori 1 premium', hvor man skal slippe 630 euro, svarende til 4.684 kroner, for at se kampen fra første parket.

Også hvis man går ind på det russiske ticket-sport.ru, er der billetter tilgængelige til Danmarks kampe. Her er der dog ikke listet priser. I stedet skal man sende en forespørgsel og så vente på svar.

De tre sites er langtfra de eneste steder, hvor billetter til EM-kampe i Danmark er til salg.

Sådan så priserne ud på FootballTicketNet onsdag ved middagstid. Vis mere Sådan så priserne ud på FootballTicketNet onsdag ved middagstid.

Også på sociale medier som Facebook, videresalgsportaler som DBA og Viagogo kan man finde billetter.

Og det passer ikke organisationen bag det hele, den europæiske fodboldorganisation UEFA.

B.T. har forelagt UEFA flere eksempler på udenlandske sites, hvor man kan købe EM-billetter.

Her forklarer man, at det er et problem, man har fokus på. Og samtidig lægger den magtfulde fodboldorganisation op til markante sanktioner.

I et mailsvar til B.T. lyder det blandt andet:

»UEFA opfordrer fans til ikke at blive narret af folk, som videresælger billetter udelukkende med tanke på profit, der kræver voldsomt høje priser, selvom de ofte ikke er i besiddelse af de billetter, de hævder at have til salg,« lyder det.

Det er med henvisning til, at mange håbefulde billetkøbere kan risikere at overføre store beløb til billethajer, uden at de ser skyggen af en billet.

»Alle billetter, der er til salg på videresalgsplatforme, sociale medier, online markedspladser mv., er et brud på de vilkår, billetindehavere har accepteret inden købet.«

Herefter slår UEFA fast, at man har fokus på problemet, som man forsøger at slå hårdt ned på. Alle billetter til EM-kampe – også dem i Danmark – skal gå igennem officielle UEFA-kanaler.

Og straffen for forsøg på videresalg kan blive hård.

Sådan ser det ud, hvis man ønsker at købe billet til kampen mellem Danmark og Belgien via ticket-sport.ru. Vis mere Sådan ser det ud, hvis man ønsker at købe billet til kampen mellem Danmark og Belgien via ticket-sport.ru.

Man kan nemlig risikere, at de billetter, man skulle anskaffe sig til voldsomme priser, bliver annulleret.

»UEFA vil ikke tøve med at gribe ind (inklusive annullering af billetter), hvor man ser sådanne uautoriserede salg finde sted, og er klar til at retsforfølge de udbydere, som gensælger billetter uden tilladelse, som vi har gjort før.«

B.T. har bedt de ovenstående billetsites om svar på kritikken fra UEFA. De er endnu ikke vendt tilbage.