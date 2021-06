Det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, kræver, at Ukraines fodboldforbund ændrer på de trøjer, som nationen havde planlagt at spille med ved EM.

Årsagen er, at der på trøjerne er påtrykt et 'politisk slogan', og det tillader UEFA ikke, det skriver flere medier herunder Moscow Times.

Det Russiske Fodboldforbund havde nemlig sendt et brev til Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), hvor det klager over de spilletrøjer, Ukraine benytter under EM.

Der er tale om teksten 'Glory to Ukraine! Glory to the Heroes!', som anses som provokation og skal fjernes eller ændres. Teksten er hentet fra en patriotisk sang og blev et samlende opråb under opstanden i 2014.

Detaljen bliver af flere russiske embedsmænd kaldt for en politisk provokation, mens den amerikanske ambassade i Ukraine selvsagt er vilde med trøjen.

Rusland har efterfølgende meddelt, at man finder den nye trøje særdeles provokerende, fordi Krim-halvøen blev annekteret af Rusland i 2014 efter hårde og blodige kampe.

Ud fra et internationalt perspektiv er Krim stadig anerkendt som en del af Ukraine, men det ønsker Vladimir Putin at lave om på. Det skal ifølge ham være en permanent del af Rusland.

Ukraine og Rusland kan – på grund af den interne konflikt – ikke møde hinanden i kvalifikationskampe.

Rusland er i Danmarks gruppe og de skal spille mod hinanden 21. juni.