Det var et valg om enten at spille landskampen færdig lørdag aften eller vente til søndag klokken 12.00.

Dikteret af Uefa. Sådan oplyser landstræner Kasper Hjulmand det scenarie, landsholdet blev sat over for, da EM-kampen mellem Danmark og Finland blev afbrudt af Christian Eriksens kollaps i første halvleg, og han efter behandling på banen viste livstegn.

»Der var ikke pres på fra Uefas side, at det skulle gøres i aften. Der blev klart linet de her to muligheder op,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Der var ikke andre muligheder, fordi Finland spiller den 16., og vi spiller den 17. Havde de spillet samme dag, kunne vi have spillet kampen en dag senere. Men det var enten i aften eller i morgen klokken 12.00.«

Herefter var valget om at spille kampen færdig lørdag aften nem at tage for landsholdet.

»Det var totalt uoverskueligt for spillerne at forestille sig ikke at kunne sove i nat – og så skulle møde op i morgen og køre bussen ind og spille kampen i morgen. Det var mere uoverskueligt end at prøve at gå ind nu og – helt ærligt – prøve at få det overstået. At få det lagt bag os. Det var det valg, som tiden gik med. Det var det valg, som spillerne valgte sammen,« forklarer den danske landstræner.

Han fortæller, at spillerne egentlig slet ikke ville ud på banen igen. Man så også Simon Kjær lade sig skifte ud allerede få minutter inde i anden halvleg.

»Der sidder spillere derinde, som er fuldstændig færdige følelsesmæssigt. Langt de fleste sagde, at det var umuligt. 'Vi kan ikke spille'. Og de sidder og holder om hinanden. Det er jo en traumatisk oplevelse. Sådan er det jo. Det var noget med at prøve at gå ud og gøre, hvad vi kan,« siger Hjulmand og fortsætter:



»Vi havde nogle snakke om, at vi skal tillade de følelser, der er. Alle må sige fra. Der var spillere, der sagde, at de ikke kunne spille. Der var spillere, der sagde, at de gerne ville prøve.«

Og det gjorde de så i en kamp, der endte med et nederlag på 0-1.