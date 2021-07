En laserpen, buh-råb og pyroteknik.

Det er de tre ting, der nu har fået UEFA til at åbne en disciplinærsag mod England.

Det fremgår af forbundets hjemmeside torsdag.

'Der er blevet åbnet en disciplinærsag efter semifinalekampen mellem England og Danmark (2-1), der blev spillet den 7. juli på Wembley i London,' skriver UEFA.

Det er tre forskellige episoder, der nu bliver kigget nærmere på. Den første omhandler brugen af laserpen. Noget, der var tydeligt, da der var dømt straffespark til englænderne. Her fangede tv-billeder, hvordan der var et grønt lys omkring Kasper Schmeichels ansigt.

Flere danske spillere, blandt andre Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg, fortalte efter kampen, at dommeren tidligere var blevet gjort opmærksom på brugen af laser.

»Jeg så det ikke ved straffesparket, men jeg lagde mærke til det i første halvleg og så også, at Pierre gjorde dommeren opmærksom på det i løbet af anden halvleg,« fortalte Jannik Vestergaard efter kampen.

Kasper Schmeichel reddede i første omgang straffesparket fra Harry Kane, men englænderen var hurtigst på riposten og scorede til 2-1.

Den anden episode skal findes inden kampen startede, hvor begge nationer traditionen tro sang nationalmelodi. Mens den danske blev spillet, kvitterede det engelske publikum med buh-råb. Noget, UEFA kalder 'forstyrrelser under nationalmelodien'.

Den tredje og sidste episode omhandler brugen af pyroteknik på lægterne.

Sagen bliver nu behandlet af UEFAs disciplinærudvalg, lyder det. Forbundet har tidligere straffet brugen af laser med bøder i forbindelse med Champions League-kampe.

England vandt semifinalen med 2-1 over Danmark og skal søndag møde Italien i finalen. Semifinalen mod Kasper Hjulmands mandskab har fået meget opmærksomhed. Blandt andet fordi flere eksperter har udtalt, at det afgørende straffespark ikke skulle have været dømt, og i sekunderne forinden var der desuden to bolde på banen.