Kevin De Bruyne har brækket to knogler i ansigtet kort før EM.

Belgieren skriver i et opslag på Instagram, at han i lørdagens Champions League-finale brækkede næsen samt en knogle tæt på øjet.

»Jeg har det okay nu. Jeg er selvfølgelig skuffet over i går (lørdag, red.), men vi slår selvfølgelig tilbage, skriver han.

Belgien møder Danmark i anden gruppekamp ved EM-slutrunden i Parken i København 17. juni, og De Bruyne er på forhånd udset som en af modstanderens største profiler.

Foto: DAVID RAMOS Vis mere Foto: DAVID RAMOS

Han har også været vital for det Manchester City-hold, som i suveræn stil vandt det engelske mesterskab for nylig og spillede sig frem til finalen i den prestigefyldte europæiske klubturnering.

I lørdagens finale udgik midtbaneprofilen efter en duel med Chelsea-forsvareren Antonio Rüdiger, og det kan nu ende med at koste ham en eller flere kampe ved slutrunden.

Kilder fortæller til ESPN, at belgierens brækkede knogler kræver mindst tre uger, før de er helet ordentligt.

Står det til troende, vil det betyde, at De Bruyne vil sidde ude i Belgiens første gruppekamp mod Rusland og i opgøret mod Danmark, der spilles 17. juni.

Foto: MICHAEL STEELE Vis mere Foto: MICHAEL STEELE

ESPN skriver samtidig, at skaderne med al sandsynlighed ikke betyder, at stjernen misser hele EM, men i stedet vil være i stand til at spille med en ansigtsmaske.

Alligevel er De Bruyne tvivlsom til Belgiens første kampe ved sommerens slutrunde, fortæller mediet.

29-årige Kevin De Bruyne fik allerede debut for Belgiens A-landshold i 2010 og har i alt spillet 80 kampe og scoret 21 mål.

Et af dem sendte han i nettet mod Danmark, da holdene tørnede sammen i Nations League i november sidste år.

Kampen blev vundet 4-2 af Belgien, som tog gruppesejren ved samme lejlighed.

Foruden Belgien og Danmark er Finland og Rusland placeret i EM's gruppe B. Alle Danmarks gruppekampe spilles i Parken.