Et efternavn, alle kender. Et efternavn, alle har en holdning til. Et efternavn, der kan være svært at leve op til.

Igennem hele sin karriere har Kasper Schmeichel skullet forholde sig til at være søn af farmand Peter, der med sin forrygende målmandskarriere har kastet en stor skygge.

Alligevel har han formået at skabe sit eget navn på sin helt egen måde.

Det mener B.T.s EM-kommentator Åge Hareide, der om nogen kender Kasper Schmeichel godt efter fire år som dansk landstræner.

Far og søn til kamp i 2017. Foto: OLI SCARFF

»Det kan være svært at leve op til det efternavn, når ens far har været verdens bedste keeper. Men Kasper har til en vis grad gjort det,« siger Hareide.

Kasper Schmeichel har bygget sin karriere op trin for trin fra bunden af det engelske ligasystem, inden han formåede at vinde et historisk mesterskab med Leicester, som han har spillet for siden 2011.

»Hvis man ser på den hårde vej, han har taget for at blive en topkeeper, er det bare imponerende,« siger Hareide og fortsætter:

»Han er ikke altid kommet til et dækket bord, han har arbejdet sig frem med hård træning og disciplin og er blevet en af de bedste keepere i verden,« siger Hariede og tilføjer:

»Når du hele tiden bliver sammenlignet med verdens bedste keeper, kan det være hårdt at leve op til det. Kasper har aldrig brugt det som en undskyldning. Han har skabt sin egen vej. Sin helt egen karriere ved siden af sin far. Jeg tror også, Peter er stolt af sin søn,« lyder det fra Hareide.



Det er dog ikke kun en ulempe at have en far, der har udmærket sig som verdens bedste på samme position, mener Hareide.

»Der er noget at leve op til, når man er søn af Peter, men på den anden side er det også at fint forbillede at have en far, der var så dygtig på den samme position. Kasper har genet, der gør ham til en god keeper.«

Hareide beskriver den danske stjerne som en person med et stort drive og et utroligt vindergen. Det måtte Hareide også sande, hvis han skulle få den tanke at spare sin stjerne i en venskabskamp.

Foto: KENZO TRIBOUILLARD



Du kan ikke få Kasper Schmeichel til at springe en kamp over. Det er ikke muligt, Det danske landshold betyder simpelthen for meget for den danske keeper.

»Det stod ret tidligt klart for mig, at han ville spille alle kampe. Det var helt fint for mig. Det betyder bare, han går op i det, og jeg synes, det er et fantastisk signal at sende. Han vil spille. Han var ikke bange for at blive træt. Om det var mod Kosovo eller Tyskland, det gjorde ingen forskel. Og det gjaldt egentligt alle drengene,« forklarer Hareide.

Schmeichel er en af mange samlingspunkter på landsholdet, hvor han er en del af anførergruppen på holdet. Derfor var han også vigtig for nordmanden, der altid havde keeperen med på råd.

»Han var en vigtig medspiller også i forhold til det taktiske. Han har jo et langt og vanvittigt præcist spark, så det talte vi tit om, at vi kunne bruge til at overraskede modstanderen,« siger nordmanden.

Åge Hareide og assistentræner Jon Dahl Tomassson i samtale med Kasper Schmeichel. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men når Schmeichel skal gøre sig klar til kamp, er han koncentreret. Han er helt i sin egen verden, fortæller Hareide.

»Han går lidt tidligere ud end andre til opvarmning og går tidligere ind. Han bruger god tid i omklædningsrummet inden kampen. Alle keepere har sin måde at varme op på, men jeg kunne registrere, at han brugte god tid til at komme på plads med sit udstyr. Han er meget koncentreret.«

Ét øjeblik husker Hareide især fra tiden på landsholdet.

Da Kasper Schmeichel blev kåret som årets spiller i 2017 – en pris, som blev overrakt af far Peter – holdt han en tale, hvor han efterlyste nationens opbakning og kærlighed i en svær tid.

For landsholdet var i problemer. Kvalifikationen til VM i Rusland i 2018 var startet skidt.

»Det var en fantastisk tale, der kom fra hjertet. Alt, hvad han sagde, står han på mål for som person. Han er glad for sit land, glad for landsholdet og han er glad for den opbakning, som landsholdet får. Men samtidig ved han, at der kan være hårde betingelser, hvis vi ikke lykkes. Derfor tror jeg, han stillede sig frem og talte.«

»Det gjorde en kæmpe forskel. Det var et vigtigt signal til den danske befolkning at vise, at spillerne rent faktisk går meget op i landsholdet,« siger Hareide.

Og det gør Kasper Schmeichel i den grad, lyder det fra den tidligere danske landstræner.

Landsholdet betyder alt.

»Det er umuligt at være fejlfri som keeper, men han har været helt fantastisk for Danmark. Hans glæde for at spille for Danmark er så synlig. Han viste sin klasse mod Kroatien til VM og mod Schweiz i EM-kvalifikationen. Og har du en god keeper, kan du komme rigtig langt.«

Danmark møder Tjekkiet lørdag i EM-kvartfinalen. Kampen fløjtes i gang klokken 18 og kan følges på B.T. før, under og efter.