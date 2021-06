En blå tunge.

Det er ét af de mere spøjse samtaleemner, der har meldt sig blandt adskillige tv-seere siden Danmarks kamp mod Rusland mandag aften.

For et billede af Kasper Schmeichel med en blå tunge har nemlig fået flere danske fans til at undre sig gevaldigt over, hvad den danske stjerne dog havde spist eller drukket i løbet af kampen.

Noget, der efterfølgende fik mange Twitter-brugere til at ryge til tasterne. Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Hvorfor har Kasper Schmeichel en blå tunge?'

'Har han spist en slikpind, siden hans tunge er blå?'

'Her dagen efter kampen tænker jeg stadig på, hvad den unge Schmeichel dog havde spist eller drukket, som farvede hans tunge blå. Smagte han lige på en blå ugle, mens han holdt buret nogenlunde rent?'

'Men det virkelige spørgsmål er: Hvorfor har Schmeichel en blå tunge?'

Kasper Schmeichel med den omtalte blå tunge. Foto: Screenshot Viaplay/Nent Vis mere Kasper Schmeichel med den omtalte blå tunge. Foto: Screenshot Viaplay/Nent

Torsdag forsøgte B.T. så at få svar på de mange tv-seeres undren, da der var pressemøde i den danske EM-lejr i Helsingør.

Men hverken Andreas Cornelius eller Jens Stryger Larsen havde bidt mærke i den blå tunge, som Schmeichel ellers rendte rundt med.

»Har Kasper en blå tunge? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er det første, jeg skal have spurgt ham om,« svarede sidstnævnte med et grin, inden landsholdskammeraten tog over.

»Måske han tog et glas rødvin inden kampen mod Rusland,« sagde Cornelius med et smil.

Jens Stryger Larsen. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Jens Stryger Larsen. Foto: Thomas Sjørup

Den hovedmistænkte er imidlertid ikke rødvin. I stedet er det læskedrikken Powerade – og masser af den!

Landsholdets omklædningsrum og sidelinje er således fyldt op med blå og gule Powerade-drikke, da Coca-Cola, som ejer Powerade, er officiel sponsor for EM.

B.T. har forsøgt at få løst mysteriet hos Coca-Cola Danmark.

»Jeg lagde selv mærke til det under kampen, men jeg ved ikke med sikkerhed, om Schmeihels blå tunge skyldes vores Powerade,« siger Jes Randrup Nielsen, der er chef for Public Affairs, Kommunikation og Bæredygtighed hos Coca-Cola Danmark.

Andreas Cornelius. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Andreas Cornelius. Foto: Thomas Sjørup

Han forklarer dog, at de leverer den omtalte drik til slutrunden, og at det muligvis kan være årsagen til mysteriet.

»Det er ikke farligt. Så meget kan jeg da sige. Der er noget blåt farvestof i Powerade, som giver en blå tunge, hvis man altså drikker nok af det,« siger Jes Randrup Nielsen og hæfter sig ved én ting:

»Hvis man vil vinde, så skal man jo åbenbart skynde sig at drikke noget Powerade.«

Kasper Schmeichel har langt fra haft EMs eneste blå tunge. Under onsdagens storkamp mellem Portugal og Frankrig havde også den franske stjerne Karim Benzemas tunge en lidt anderledes farvenuance.