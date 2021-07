»Jeg er presset over det, da kampen har den betydning, den har. Men vi har fundet et godt kompromis, som tilgodeser os begge,« lyder det ærligt fra Daniel Brask-Andersen.

Lørdag skal den 24-årige tømrerlærling fra Lyngby giftes med sin jævnaldrende kæreste Maria Mainz.

Parret, der er kendt fra TV 2-programmet 'Årgang 20', hvor man følger deres liv med sønnen Louie, glæder sig selvfølgelig til den store dag – men til deres uheld, ramler brylluppet nu sammen med Danmarks EM-kvartfinale mod Tjekkiet.

Daniel Brask-Andersen er stor fan af landsholdet og følger også spillerne i deres respektive klubber. Derfor har der været diskuteret i det lille hjem, hvad man kunne gøre.

»Det er faktisk et kæmpe dilemma,« fortæller Maria Mainz.

Hun går ikke selv op i fodbold, men hun ved godt, at det ikke bare er en almindelig landskamp – og hvor meget den betyder for hendes kæreste og mange af deres bryllupsgæster.

»Vi snakkede meget frem og tilbage og var meget uenige. Daniel ville gerne have storskærm, så alle kunne se det, hvor jeg intet ville have – altså ingen fodbold til bryllup,« fortæller Maria Mainz videre og tilføjer:

»Dog kunne jeg godt mærke, at vi var nødt til at komme med et kompromis.«

Og så var det, de sendte følgende besked ud til deres gæster:

'Hej alle sammen. Nu står vi i den situation, at Danmark er gået videre, og den næste kamp er på lørdag under middagen. Vi har vendt og drejet situationen, da vi gerne vil gøre alle glade, men heller ikke vil have, at det skal tage opmærksomheden. Vi har valgt at gøre således:

'Toastmaster opdaterer hele selskabet, hvis der sker vigtige ting såsom mål eller andre meget vigtige ting, han rejser sig op og siger det. Toastmaster sørger for, at der er pause de sidste 15-20 minutter af hver halvleg, og der er I mere end velkommen til at se fodbold, hvis I har lyst, men kun når der er pause. Derudover frabeder vi, at folk sidder på deres telefoner og ser kamp under middagen. Vi håber, at alle er med på det, og kan se det fra vores (min, haha) side af.'

Maria Mainz tilføjer til B.T.:

»Det er blevet modtaget med blandede følelser, men det er det, vi holder fast i.«

Parret, der har været kærester siden 2017, har tidligere afsløret, at de skal giftes i Lundtofte kirke, og at festen skal holdes i nærheden ved Dyrehaven.

