Tivoli i København vil onsdag aften vise semifinalebraget mellem Danmark og England på storskærm – og det er der rigtig mange, der gerne vil ind og se.

I dag klokken 10 var det meningen, at det skulle blive muligt at reserve et armbånd, der giver adgang til Plænen, hvor kampen kan ses på storskærm.

Allerede nu er tusindvis i kø på Tivolis hjemmeside, men Tivoli oplyser, at salget er udskudt til klokken 12 på grund af en fejl.

Klikkede man sig ind på linket tidligere, kom man således ind i 'venteværelset', hvor der har været over 8.000 personer i kø. Men ifølge Tivoli var det ikke meningen, at folk skulle lukkes ind før tid, derfor har man udskudt til klokken 12, så alle har en fair chance for at sikre sig en plads. Det skriver Tivoli på sin Facebook-side.

Fejlen er ikke noget, de mange interesserede fans er begejstret for. Her er et udpluk fra Tivolis Facebook-side:

'Fuldstændig enig med alle de andre, man kan ikke skrive kl. 10 og så rent faktisk åbne før, horribel kommunikation. Hvis I laver et "venteværelse" og giver adgang før kl. 10, så SKRIV DET DOG!'

'Så du kan booke din billet kl 10, men køen er startet nu. Det er da super forvirrende!'

'Ja, hvad sker der lige?? Jeg kom ind 25 minutter før og der var allerede over 12.000 foran i køen. Det er jo spild af tid!'

'Tivoli - Hvad sker der for I laver dette opslag også allerede sætter dem til salg? det jo til grin... '

Kampen mod England sparkes i gang klokken 21. Det er første gang i 29 år, at Danmark er i en EM-semifinale. Den store interesse for storskærmsarrangementet er et udtryk for den massive storm af EM-feber, som Danmark er ramt i øjeblikket.

Og interessen er kun steget, efter det stod klart, at danske fans i Danmark ikke kunne rejse ind i England på grund af landets rejsestriktrioner.

Derfor har DBU prøvet at mobilisere alle danskere, der er bosat i England, og indtil videre er det lykkes meget godt.

Mandag meldte forbundet, at man havde solgt 6600 billetter - desuden har man fået udvidet billetkvoten, så der bliver plads til knap 7900 danskere på Wembley.

Efter sejren over Tjekkiet i kvartfinalen festede tusindvis af danskere natten lang, og der er i den grad lagt op til en ny EM-fest, hvis det skulle lykkes danskerne at besejre England.

Der er i alt 2.000 mennesker, der får adgang til arrangementet. Til kvartfinalen mod Tjekkiet gik der tre minutter, før Tivoli måtte melde udsolgt.