Klokken 07 blev den første papkasse med hundredvis af dannebrogsflag åbnet.

Og der gik ikke ret længe, før næste kasse måtte i brug.

Hele Danmark skal være rød og hvid, når fodboldlandsholdet lørdag sparker den historiske EM-slutrunde i gang i Parken – og det er her, du kommer i spil.

Landsholdet har brug for din støtte, og derfor har DBU og B.T. indgået et stort samarbejde, så hele nationen kan flage for de danske drenge.

B.T. og DBU uddeler flag og aviser til danskerne fredag morgen d. 11. juni 2021. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. og DBU uddeler flag og aviser til danskerne fredag morgen d. 11. juni 2021. Foto: Bax Lindhardt

Fredag uddelte B.T. 60.000 dannebrogsflag på tværs af hele landet i forbindelse med B.T.s EM-kampagne #flagfordanmark.

Og der var masser af glade EM-friske danskere, der gerne ville have et flag.

Du kan selv se, hvor hurtigt det gik på Nørreport i København i videoen over artiklen.

Danmark spiller første kamp ved EM lørdag, når slaget mod Finland skal besejres i Parken.

Udover den store uddelingsdag 11. juni uddeler B.T. og DBU også tusindvis af flag 12., 17. og 21. juni, hvor Danmark spiller EM-gruppekampe i Parken.

Der uddeles i alt 100.000 flag.

Du kan være med til at flage for Danmark ved at sende et billede eller en video af, hvordan DU flager for Danmark til flag@bt.dk. Så er du med i B.T.s store EM-konkurrence

Støt Kasper Hjulmands tropper, og brug flaget på den mest kreative, vilde og inspirerende måde. Lad os sammen flage for Danmark fra nu, og til vi når Wembley!