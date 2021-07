Mikkel Damsgaard havde ellers sendt hele Danmark i ekstase, men Simon Kjærs selvmål slukkede den rød-hvide fest kort inden pausen.

For den danske Sampdoria-komet sendte nemlig et vanvittigt frisparksmål i kassen efter 29 minutters spil.

Noget, der gjorde, at Danmark på det tidspunkt kun var én times spil fra en EM-finale.

Der var egentlig ikke scoret på frispark under hele EM, indtil Mikkel Damsgaard besluttede sig for at bryde den statistik. Med manér!

For med et drømmehug sendte han nemlig bolden op i hjørnet uden chance for Jordan Pickford i England-målet.

Den unge stjernes føringsmål sendte det meste af Wembley i chok, mens det danske fanafsnit med cirka 8.000 danskere gik fuldstændig amok.

De engelske landsholdsspillere lignede da også nogle, der ikke kunne tro deres egne øjne i en kamp, der indtil da havde bølget frem og tilbage i en ellers nervøs affære.

Den danske jubel varede dog ikke længe, da Simon Kjær få minutter inden pausen kom til at sende bolden i det forkerte mål og ind bag Kasper Schmeichel.

En udligning til 1-1, der også lige nu er pausestillingen i den dramatiske EM-semifinale.

I videoen øverst kan du se højdepunkter fra første halvleg af kampen mellem Danmark og England.