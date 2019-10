»Kasper Schmeichel har det seneste halve år smidt 10 kilo.«

Det fortalte landsholdets målmandstræner Lars Høgh før tirsdag aftens venskabslandskamp mellem Danmark og Luxembourg i et interview på Kanal 5.

Om det helt præcist drejer sig om 10 kilo vidste Kasper Schmeichel dog ikke helt præcist, da B.T. tirsdag aften konfronterede ham med udtalelsen.

»Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har tabt mig. Hemmeligheden er simpel: Jeg er blevet lidt ældre og begyndt at træne anderledes. Jeg er 32 år, og så gælder det om at passe så meget som muligt på sin krop. Lige nu er min træning mere effektiv end nogensinde tidligere,« sagde Kasper Schmeichel.

Kasper Schmeichel i aktion for det danske landshold, der tirsdag aften besejrede Luxembourg 4-0. Foto: Henning Bagger Vis mere Kasper Schmeichel i aktion for det danske landshold, der tirsdag aften besejrede Luxembourg 4-0. Foto: Henning Bagger

Han glædede sig over sejren på 4-0 over Luxembourg.

»Vi fik spillet noget fint fodbold, fik prøvet forskellige spillere af på forskellige pladser og fik givet en enkelt spiller debut. Så alt i alt var det det en meget produktiv kamp,« sagde Kasper Schmeichel.

Undervejs i kamp leverede han et par store redninger.

»Jeg synes, det var en god præstation. Det er altid en test at komme fra en vigtig kamp i Parken til en kamp, som medierne betegner som ligegyldig. Vi fik vist mod Luxembourg, at vi er klar. Efter min bedste overbevisning er det kendetegnende for et godt hold, at alle opgaver bliver taget seriøst,« sagde Kasper Schmeichel.