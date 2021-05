»Det var på alle måder en magisk aften,« fortæller standupkomiker Torben Chris.

12. juni sparker Danmark EM i gang på hjemmebane i Parken, når Kasper Hjulmands udvalgte møder Finland i den første gruppekamp.

B.T. og DBU har i den forbindelse lanceret en kæmpe konkurrence, der skal få danskerne til at støtte op om landsholdet, og Torben Chris står klar til at flage med.

Den 44-årige standupkomiker er nemlig stor tilhænger af landsholdet – især de fester, der følger med – og her afslører han, hvordan en landskamp i 2010 udviklede sig til en legendarisk bytur med selveste Peter Schmeichel.

»Det var under VM i Sydafrika. Jeg var i Frankrig og optage 'Fangerne på fortet', og vi sad alle sammen samlet på vores hotel og skulle se Danmarks anden kamp,« fortæller Torben Chris.

Danmark havde tabt den første kamp 0-2 til Holland og skulle derfor vinde over Cameroun for at have mulighed for at gå videre.

Peter Schmeichel var vært på 'Fangerne på fortet' og så kampen sammen med Torben Chris og de andre deltagere, heriblandt tidligere EM-helt John 'Faxe' Jensen.

»Folk var helt oppe at køre. Vi så kampen på fransk tv, så vi skruede ned for lyden og havde i stedet Peter Schmeichel og John 'Faxe' til at fortælle EM-anekdoter, hver gang kampen blev lidt kedelig,« fortæller Torben Chris videre.

Aftenen udviklede sig mere og mere festlig.

Nicklas Bendtner og Dennis Rommedahl sørgede for dansk 2-1-sejr i Sydafrika, hvilket betød, at 'Fangerne på fortet'-deltagerne ville i byen. En delegation på cirka 40 kendte danskere væltede altså ud i den franske sommernat.

»Vi tog ind til den nærmeste by, hvor der var gang i noget festival, så der var lange køer overalt. Vi kunne ikke komme ind nogen steder,« fortæller Torben Chris.

»Så siger Peter Schmeichel: 'Okay, jeg tager den her' og så gik han hen til dørmanden. Han sagde ikke et ord, men stillede sig bare op, og så tabte dørmanden kæben. Peter Schmeichel sagde 'ja, det er mig, jeg er her med 40 venner, og vi vil gerne ind',« fortæller Torben Chris videre.

»Det var så awesome. Tænk at være så stor, at man, 10 år efter at man har indstillet karrieren, bare kan stille sig op uden at sige et ord og så få ryddet et diskotek. Vi kom ind, og så tågede vi bare igennem. John 'Faxe' var blandt andet oppe ved en stripperstang og få undervisning af Stine Kronborg,« griner Torben Chris.

Dagen efter skulle de fortsætte optagelserne af 'Fangerne på fortet', og Torben Chris mener, at byturen havde stor andel i, at komikerne endte med at slå sportsstjernerne.

»Vi er vant til at lave ting med tømmermænd – de var slet ikke vant til at drikke. Så det faldt ud til komikernes fordel.«

Ved VM i Sydafrika tabte Danmark den sidste gruppekamp 1-3 til Japan og var dermed ude af turneringen. Da kampen blev spillet, var 'Fangerne på fortet'-holdet taget hjem igen, hvilket Torben Chris er glad for.

»Så fik man ikke ødelagt billedet af, hvor mega fedt det havde været.«

Torben Chris, der for tiden forbereder sin og kollega Thomas Hartmanns efterårsturné 'Mens Room 4', glæder sig til den kommende EM-slutrunde og mulige nye efterkampsfester.

»Jeg synes, det er så skidehyggeligt at sidde og råbe på en bar og se fodbold med vennerne. Det fede ved fodbold er jo, hvordan det bringer folk sammen.«

