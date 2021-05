Tilbage i 2012, to år før Tobias Hamann blev kendt som vinderen af 'Den store bagedyst', fik han en vanvittig idé, der bragte ham tæt på sine helte.

»Jeg elsker landsholdet,« lyder det fra Tobias Hamann, der her selvfølgelig henviser til fodboldlandsholdet.

Tobias Hamann har fulgt landsholdet, siden han var lille, og fortæller her om sommeren 2012, da Danmark havde kvalificeret sig til EM i Ukraine og Polen.

Tobias Hamann flager for Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Tobias Hamann flager for Danmark. Foto: Privatfoto

Nicklas Bendtner, Daniel Agger og en ung Christian Eriksen var holdets profiler, og midt i euforien over, at Danmark endnu en gang var med i det fine selskab, fik dengang 23-årige Tobias Hamann altså en idé ud over det sædvanlige:

»Jeg syntes, det var megaspændende, at de skulle spille i Ukraine og Polen, men jeg havde ingen billetter til kampene,« husker Tobias Hamann tilbage.

Han boede dengang i Them, en lille by syd for Silkeborg. Derfra er der cirka 1.500 kilometer til Lviv i Ukraine, hvor Danmark skulle spille to af sine tre gruppekampe ved EM.

Tobias Hamann havde siden gymnasiet rejst verden rundt, så med en EM-slutrunde i et eksotisk østeuropæisk land lå et nyt eventyr lige til højrebenet.

Tobias Hamann og Nicklas Bendtner på stadion i Silkeborg i 2012. Foto: Privatfoto Vis mere Tobias Hamann og Nicklas Bendtner på stadion i Silkeborg i 2012. Foto: Privatfoto

»Jeg er generelt meget eventyrlysten,« fortæller Tobias Hamann, der altså uden billetter på lommen alligevel besluttede sig for at cykle den lange tur ned til Ukraine.

»Jeg anede ikke, om jeg kunne komme ind og se kampene, men tænkte bare, at det ville være fedt at være tæt på landsholdet og opleve stemningen,« forklarer han.

Han lånte en mountainbike af en lokal cykelhandler og lavede en aftale med Midtjyllands Avis om løbende at sende billeder hjem fra sin tur. Da han nåede til Hamburg, løb han til sit held ind i en fyr, der måske kunne skaffe ham kampbilletter.

»Tyskeren tog fat i den tyske turistforening, og han skaffede mig en vanvittig aftale om, at jeg kunne komme gratis ind og se Danmarks kampe, hvis jeg leverede billeder til dem om forholdet mellem danske og tyske fodboldfans,« fortæller Tobias Hamann.

Tobias Hamann med sin cykel på vej mod Ukraine Foto: Privatfoto Vis mere Tobias Hamann med sin cykel på vej mod Ukraine Foto: Privatfoto

Den første lange del af cykelturen var ikke så EM-festlig, husker han tilbage.

»I Polen var det meget sølle med landevejsludere og små byer, hvor der ikke var den store stemning. Den mærkede jeg først, da jeg nåede den danske fancamp i Ukraine.«

Der var bygget nye stadioner i forbindelse med slutrunden, og Tobias Hamann nød især at gå rundt og opleve det hele på nærmeste hold.

»De havde bygget i udkanten af byen, gamle damer sad på tæpper og solgte grøntsager, og så poppede der bare en EM-slutrunde op. Det var spædende at se det hele bag kulissen.«

Det irske bettingfirma Paddy Power gav Nicklas Bendtner to millioner for at vise underbusker under Danmarks EM-kamp mod Portugal i 2012. Foto: GLEB GARANICH Vis mere Det irske bettingfirma Paddy Power gav Nicklas Bendtner to millioner for at vise underbusker under Danmarks EM-kamp mod Portugal i 2012. Foto: GLEB GARANICH

Danmark var ved EM i 2012 i pulje med Tyskland, Portugal og Holland. Og selvom de lagde stærkt ud med at slå sidstnævnte, var Danmark efter nederlag til Tyskland og Portugal hurtig ude af turneringen.

Tobias Hamann husker med et grin, at det var i den slutrunde, Nicklas Bendtner fik en stor bøde for at løfte op i sin trøje og flashe sine sponsorerede underbukser.

»Jeg mødte en anden dansker, der var cyklet fra København. Jeg var jo cyklet fra Silkeborg, så jeg blev stædig og tænkte, jeg måtte videre, og endte efter kampene med at cykle helt til Istanbul,« fortæller han om sin imponerende cykelfodbold-tur, hvor han endte med at tilbagelægge over 3.500 kilometer.

Tobias Hamann fortæller, at fodbold generelt har fyldt meget i hans liv, og at han som barn drømte om at komme på landsholdet.

Tobias Hamann og EM-helt John 'Faxe' Jensen i forbindelse med en tv-optagelse. Tobias havde kage med. Foto: Privatfoto Vis mere Tobias Hamann og EM-helt John 'Faxe' Jensen i forbindelse med en tv-optagelse. Tobias havde kage med. Foto: Privatfoto

»Jeg var desværre en lille lort, og min teknik var heller ikke god nok. Jeg var mest fightertypen,« vurderer han sine egne fodboldevner.

Han var i 2018 tæt på at tage til Rusland og se Danmarks VM-kampe. I år spiller Danmark som bekendt sine kampe i København, men når landsholdet engang i fremtiden igen skal ud og markere sig i Europa, kan Tobias Hamann godt finde på at hoppe på cyklen igen.

»Fuldstændig. Jeg elsker sådan noget.«

