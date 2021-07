Det er unfair hold, når Danmark møder England i EM-semifinalen.

I hvert fald hvis kampen skulle udkæmpes på bankkontoerne. For det er altså bare engelske millionærer, der venter på den anden side af Wembleys midterlinje onsdag aften (som du kan se i grafikken forneden).

Det har aldrig været nogen hemmelighed, at Premier League-lønningerne er svimlende høje, men et dyk ned i tallene viser de absurde beløb, der hver time, dag, uge og måned ruller ind på bankbogen for de engelske landsholdsstjerner.

En dagsløn på små 43.000 lyder måske af meget, men det er kun Leeds-profilen Kalvin Phillips, der må tage til takke med den sulteløn i den engelske startopstilling som dårligst betalte. Ja, det svarer til en ugeløn på 300.000 kroner og en månedsløn på omkring 1,2 millioner kroner.

Foto: Mike Hewitt / POOL Vis mere Foto: Mike Hewitt / POOL

Englands bedst betalte er lige nu Raheem Sterling, men på den anden siden af sommeren bliver det Manchester United-indkøbet Jadon Sancho med tre millioner kroner om ugen.

Raheem Sterling får hver eneste uge overført 2,6 millioner kroner fra Manchester Citys konto. Dagslønnen hedder dermed små 370.000 kroner, mens månedslønnen er tæt på 10,5 millioner kroner.

Det er en pæn løn, og det er også et godt stykke over de danske Premier League-spillere.

Her er Pierre-Emile Højbjerg og Andreas Christensen i toppen af det danske landsholdslønningsliste med 890.000 kroner om ugen til Højbjerg og 700.000 om ugen til 'AC' ifølge engelske The Sun.

Heldigvis for Danmark har en pose penge aldrig vundet en fodboldkamp, som Johan Cruyff engang sagde.