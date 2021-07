Hvis du drømmer om at være en del af en rød-hvid fest i Tivoli, så er der gode nyheder.

For den populære forlystelsespark i København er nemlig klar til at lukke en masse danske fans ind til et nyt storskærmsarrangement onsdag aften, når Danmark møder England i semifinalen.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelse.

»Det er formidabelt at opleve den overvældende interesse for storskærmskampene. Vi er stolte over at have indtaget en plads som uofficiel fanzone, og vi giver adgang til 2.000 gæster på Plænen. Vi kunne formentlig have lukket 20.000 ind til kampen, hvis vi altså måtte,« siger pressechef Torben Plank.

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali

Dermed kan 2.000 roligans se frem til en ny fodboldfest, ligesom tilfældet var lørdag. Og det glæder kulturchef i Tivoli, Frederik Wiedemann:

»Stemningen på Plænen til de seneste to kampe har været fantastisk. Det fællesskab, vi har måttet undvære så meget af i over et år, er tilbage for fuld styrke i rødt og hvidt.«

Tivoli skriver desuden, at man skal sørge for at bestille armbånd online på forhånd, hvis man ønsker at få adgang til Plænen.

Armbåndene kan reserveres online fra tirsdag klokken 10, og linket offentliggøres på Tivolis hjemmeside samt Facebook-side, står der.

De reserverede armbånd skal hentes ved et personligt fremmøde af hver enkelt person inde i Tivoli 7. juli mellem klokken 15 og 17:30.

Uafhentede armbånd udleveres derefter fra klokken 18 til andre gæster i Haven efter først-til-mølle-princippet, oplyser Tivoli videre.

Selve storskærmsarrangementet begynder klokken 19, hvor gæster med gyldigt armbånd lukkes ind foran Plænen.

Danmark spiller semifinale mod England klokken 21, og du kan som altid følge opgøret live her på bt.dk.