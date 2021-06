Cirka 33 timer før Ruslands åbningskamp ved EM, er holdet blev ramt af et decideret mareridt.

Midtbanespilleren Andrei Mostovoy er nemlig blevet konstateret smittet med coronavirus, og det betyder, at han trækkes ud af turneringen, der begynder fredag aften i Rom.

Rusland er en del af Danmarks pulje og møder Kasper Hjulmands tropper den 21. juni i Parken. Russerne møder Belgien i deres første kamp lørdag aften klokken 21.00.

Rusland meddeler den kedelige nyhed på holdets private Twitter-profil. Landstræneren har udtaget forsvarsspilleren Roman Yevgenyev til truppen på 26 mand.

'Der er sket en ændring på det russiske hold til EM. Grundet en positiv PCR-test til Andrey Mostovoy har trænerstaben besluttet at indlemme forsvarsspilleren Roman Evgeniev i truppen til turneringen,' står der helt præcist i opslaget på det sociale medie.

Trods sine blot otte landskampe for Rusland, så kunne Andrei Mostovoy sagtens have fået en rolle under den store fodboldbegivenhed.

Zenit-spilleren fik nemlig en halvt ime på banen i Ruslands sidste test inden EM.

