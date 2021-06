Formanden i Dansk Boldspil-Union, Jesper Møller, er gået i selvisolation.

Det skyldes, at han har været i nærkontakt med en person, som er smittet med covid-19. Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

Dermed kan Jesper Møller ikke deltage i åbningen af EURO 2020 i København. Og han bliver heller ikke en del af åbningskampen mod Finlad i Parken eller DBU's Repræsentantskabsmøde lørdag formiddag.

»Vi har alle glædet os til denne historiske sportsbegivenhed i Danmark, både med kampene i Parken og med fodboldfest over hele landet. Derfor er det også bare træls at gå glip af kulminationen på næsten 7 års forberedelser, men selvom jeg er testet negativ 5 gange i løbet af den seneste uges tid, også efter det pågældende møde, så følger jeg naturligvis myndighedernes anvisninger,« siger DBU-formanden i en meddelelse og fortsætter:

»Det kan ikke være anderledes. Jeg havde selvfølgelig også glædet mig til at se internationale kolleger samt DBU’s Repræsentantskab igen efter mange måneder med møder på teams og ikke mindst en historisk fodboldkamp lørdag aften. Jeg håber at være tilbage om kort tid, både til at deltage i de øvrige EURO 2020-kampe og i andre fodboldaktiviteter i hele landet.«

På DBU’s Repræsentantskabsmøde vil DBU’s to formænd, Bent Clausen fra DBU Bredde og Thomas Christensen fra Divisionsforeningen, overtage den formelle styring af mødet, mens DBU’s administrerende direktør, Jakob Jensen, vil deltage i debat om VM i Qatar. Jakob Jensen vil også overtage de formelle forpligtelser i forbindelse med åbningen af EURO 2020 i København.

58-årige Jesper Møller er selv testet negativ i flere omgange de seneste uger og har ingen symptomer. Han ærgrer sig over, at han ikke kan deltage i de historiske arrangementer i forbindelse med EURO 2020-afholdelsen i København.

DBU-formanden er ikke en del af EM-boblen, og han er dermed uden risiko for at have smittet nogle af spillerne i landsholdslejren.