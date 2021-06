Kom i gang!

Sådan lyder den kontante besked fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til Dansk Boldspil-Union, efter forbundet torsdag morgen kom med nedslående nyt.

Her meddelte man nemlig, at man ikke når at blive klar til at lukke 25.000 tilskuere ind i Parken til den første EM-kamp mod Finland, selvom Folketingets partier timer forinden kunne glæde danskerne med en aftale om en stor genåbning af landet, der også betød flere fans på stadion.

Men hos Dansk Folkeparti ønsker man nu mindre snak og mere handling fra DBUs side, så antallet af danske fans på lægterne kan komme i vejret.

»Jeg mener, man fra DBUs side skal lægge sig i selen for at få så mange ind som muligt. Hvis ikke man kan nå at få 25.000 ind, så skal man arbejde for at få 20.000 ind,« siger Kristian Thulesen Dahl til B.T. og fortsætter:

»Der er mange tusinde fans, som har kæmpet hårdt for at opspare point, så de var sikret billetter og som siden fik annulleret deres billetter. Dem må man have info på, og dem bør man overveje at genaktivere. EM er en særlig begivenhed på dansk jord. Og vi skal give de danske spillere de bedste muligheder for at præstere så optimalt som muligt. Og der vil 19.000 eller 21.000 tilskuere eksempelvis hjælpe gevaldigt.«

Men det er lettere sagt end gjort.

Det fortæller administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, til B.T., der konfronterer ham med kritikken fra Dansk Folkeparti.

Kristian Thulesen Dahl (DF) skyder efter DBU, der ifølge ham bør gør mere for at få flere tilskuere ind til de danske EM-kampe i Parken. Foto: Philip Davali Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) skyder efter DBU, der ifølge ham bør gør mere for at få flere tilskuere ind til de danske EM-kampe i Parken. Foto: Philip Davali

»Jeg kan berolige Kristian Thulesen Dahl med, at vi allerede lægger os i selen og står på hovedet. Man kan ønske sig alt muligt i verden, men det er jo ikke ensbetydende med, at det bare sker.«

»Hvad skulle være mit motiv for ikke at få flere tilskuere ind? Jeg har ikke noget større ønske end fulde huse. Vi knokler døgnet rundt, og vi gør alt, hvad vi kan. Men det kan altså ikke lade sig gøre at nå at få flere end 9.000 ekstra ind til på lørdag, når man tænker på de mange andre krav, vi også skal leve op til,« siger direktøren.

Det skyldes blandt andet, at den aftaletekst, som politikerne udarbejdede natten til torsdag, ikke giver DBU de svar, de har brug for for at kunne hæve kapaciteten.

Det er således ikke uddybet i aftalen, om man fjerner afstandskravet i forbindelse med EM-kampene i København, ligesom der fortsat er tvivl om, hvorvidt man må have sektioner med mere end 1.000 personer.

Administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, forsikrer om, at de arbejder i døgndrift for at få så mange tilskuere på stadion som muligt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, forsikrer om, at de arbejder i døgndrift for at få så mange tilskuere på stadion som muligt. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den politiske aftale er ikke klokkeklar på alle punkter i forhold til afstand og sektionering. Vi er ikke færdige med at drøfte med myndighederne, for lige nu er afstandskravet måske det samme. Hvis det ikke er fjernet, kan vi umuligt få 25.000 mennesker i Parken, så det er man nødt til at lave om.«

Bliver du provokeret af, at nogle politikere, der har taget en sen beslutning, nu kritiserer jer for ikke at arbejde hurtigt og godt nok?

»Jeg er glad for, at politikerne har truffet en beslutning om, at der kan komme flere på stadion. Det har vi arbejdet hårdt for længe. Jeg ønsker ikke at gå i krig med nogen, men jeg er ærgerlig over, hvis nogen tror, vi danderer der. Derfor står vi på hovedet, og det har vi gjort i lang tid, og det håber jeg alle, der ikke er direkte en del af det, kan forstå.«

Du siger, at du håber, at I kan nå det til Belgien og Rusland. Er der en chance for, at I heller ikke når det til kamp 2?

»Det afhænger af, hvad myndighederne giver os af svar. Hvis de siger, at afstandskravet ikke løftes i Parken, så kan det ikke lade sig gøre til kamp to og tre. Men det håber og tror jeg heller ikke, at de siger. Men det er det, vi afventer svar på nu.«

Hvor stor er sandsynligheden for, at der er 25.000 tilskuere i Parken til kampene mod Belgien og Rusland?

»Det kan jeg ikke sige noget om. Men DBU står på hovedet for, at det kommer til at ske, det er 100 procent sikkert.«

B.T. har torsdag været i kontakt med det europæiske fodboldforbund, UEFA, der ligeledes udelukker flere tilskuere til opgøret mod Finland lørdag aften.

»UEFA er i kontakt med det danske fodboldforbund angående en udvidelse af kapaciteten til kampene i København. På nuværende tidspunkt er det ikke længere muligt at gennemføre en forøgelse til den første kamp på lørdag, men forskellige scenarier for de resterende kamp gennemgås i øjeblikket,« skriver de i en mail.

De oplyser videre, at man i de kommende dage vil melde ud, hvordan og hvornår de ekstra billetter sælges til de spændte fans.