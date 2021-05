Der var 26 glade spillere, og så var der et par stykker, der nok helst vil glemme Kasper Hjulmands EM-udtagelse hurtigst muligt.

For i den danske EM-trup, som landstræneren udtog tirsdag, var der blandt andet ikke plads til Brentford-backen Henrik Dalsgaard, der ellers har været en del af landsholdet de senere år.

Og derfor var det selvsagt en nedtrykt spiller, der modtog Hjulmands triste besked. Det afslører London-klubbens danske træner, Thomas Frank.

»Det er nok ikke nogen hemmelighed, at Henrik selvfølgelig er vanvittigt skuffet. Han havde virkelig håbet på at kunne komme med,« siger den 47-årige succestræner og tilføjer:

31-årige Henrik Dalsgaard er ikke en del af Kasper Hjulmands EM-planer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 31-årige Henrik Dalsgaard er ikke en del af Kasper Hjulmands EM-planer. Foto: Liselotte Sabroe

»Kasper Hjulmand var nødt til at træffe et valg, og det er, hvad det er. Det er jo fodbold. Der er så mange skuffelser og succeser, og det her var så nok én af de større skuffelser for Henrik.«

På trods af EM-skuffelsen, så har den danske Brentford-spiller en vigtig kamp allerede lørdag, hvor der står over en milliard kroner på spil for klubben, når den sidste oprykker til Premier League skal findes mellem Brentford og Swansea.

Og derfor forsøger Henrik Dalsgaard da også at lægge den manglende landsholdsudtagelse bag sig, fortæller Thomas Frank:

»Heldigvis var det tirsdag, at udtagelsen fandt sted, for nu har han haft to dage til at komme sig oven på det. I dag (torsdag, red.) har jeg kun set en Henrik, der er klar og glæder sig til lørdag.«

Brentford og Swansea møder hinanden i den altafgørende playoff-finale lørdag på Wembley klokken 16.