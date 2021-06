»Det var en surrealistisk oplevelse. Man er i chok, fordi man kender Christian og mange omkring holdet. Det var en forfærdelig oplevelse.«

Sådan siger Thomas Frank til B.T. torsdag eftermiddag, da han bliver spurgt om, hvordan han oplevede Christian Eriksens forfærdelige kollaps i Parken mod Finland.

Den 47-årige danske fodboldtræner tilføjer, at han kun havde sine tanker et sted lørdag aften.

»Man bliver selvfølgelig enormt berørt. Man tænker på Christian og hans familie. Og nu er det bare fantastisk, at han er stabil og okay, så han kan heppe på de danske drenge i aften.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Thomas Frank skal selv ind og se kampen mod Belgien klokken 18, og han tror på et stort dansk resultat.

»Jeg tror, at landsholdet er klar til at give den gas efter, hvad der skete i lørdags. Jeg håber, at et fyldt Parken kan give dem vinger, fordi jeg tror, at folk glæder sig til at støtte holdet i dag.«

»Belgien er verdens bedste landshold, men vi skal minimere deres styrker. Selvfølgelig er der muligheder. Jeg går med hjertet og siger 2-1 til Danmark.«

Brentford-træneren siger afsluttende, at det selvfølgelig har været en anderledes optakt for landstræner Kasper Hjulmand.

»Det vil altid sidde i kroppen på spillerne, men Christian har det godt, og derfor er de et skridt længere nede ad vejen. Men det bliver en balance mellem at forberede holdet til en fodboldkamp og have fokus på de menneskelige værdier og eftervirkninger.«

Trods 0-1-nederlaget til Finland i åbningskampen er Danmarks muligheder for videre avancement bestemt til stede – specielt efter Ruslands sejr på 1-0 over Finland onsdag.