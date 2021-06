Den svenske EM-trup er sendt til tælling.

For efter to positive coronatests hos spillerne Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg, er Fodboldsverige havnet i noget nær choktilstand.

Derfor har den svenske landstræner, Janne Andersson, da også indkaldt medlemmer af staben til krisemøde tirsdag aften.

Det skriver flere svenske medier – heriblandt Expressen, Aftonbladet og Fotbollskanalen.

22-årige Mattias Svanberg er også ramt af coronavirus. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere 22-årige Mattias Svanberg er også ramt af coronavirus. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»De skal sætte sig ned og tænke over situationen samt finde ud af, om vi har brug for at ændre noget i vores tilgang,« siger holdets pressechef, Jakob Kakembo Andersson, til Fotbollskanalen.

Det ekstraordinære krisemøde kommer på baggrund af en særdeles hektisk dag i den svenske EM-trup.

Her havde alle 49 personer fra en svenske landsholdslejr afleveret en PCR-test tidligt på dagen, men allerede efter få timer viste en lyntest, at Juventus-spilleren Dejan Kulusevski var smittet med coronavirus.

Den 21-årige stjerne rejste derfor ikke med til Göteborg, hvor truppen lige nu er samlet forud for EM-slutrunden. Han er i stedet isoleret i Stockholm, lyder det.

Dejan Kulusevski (th.) spiller til daglig i Juventus. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Dejan Kulusevski (th.) spiller til daglig i Juventus. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Én af de spillere, der rejste med til Göteborg, var Mattias Svanberg, som dog ikke nåede at træne med holdet tidligere på dagen.

For kort inden træningen blev den 22-årige Bologna-spiller hevet til side af landsholdets egen læge, der overbragte ham den triste besked.

Derfor er han nu også sendt i isolation – dog på spillerhotellet i første omgang, indtil der er foretaget en ny test.

Janne Andersson har indtil videre meldt ud, at der ikke vil blive indkaldt reserver for de to ramte spillere.

I stedet håber man på, at de kan slutte sig til truppen igen efter den første EM-kamp.

Sverige åbner EM-slutrunden mod Spanien i Sevilla 14. juni.