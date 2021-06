Hele Fodboldsverige holder vejret i disse timer.

For efter tirsdagens melding om stjernespilleren Dejan Kulusevskis positive coronatest, er endnu en spiller i EM-truppen nu testet positiv for coronavirus.

Det skriver Expressen.

Helt konkret drejer det sig om Bologna-spilleren Mattias Svanberg, der tidligere afleverede en PCR-test ligesom de resterende 48 medlemmer af landsholdslejren.

22-årige Mattias Svanberg. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere 22-årige Mattias Svanberg. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Da vi fik svar på alle testresultater, viste det sig, at Mattias Svanberg har modtaget en positiv test. Mattias træner ikke med holdet og er nu isoleret på hotellet. Testen vil blive analyseret igen, hvorefter endnu en test vil blive foretaget,« siger landsholdslæge Anders Valentin.

Det Svenske Fodboldforbund afholdte tirsdag pressemøde forud for EM-truppens første træning i Göteborg. Et pressemøde, der dog var rykket to timer frem på grund af Dejan Kulusevskis positive test.

Kort inden den første træning gik i gang, blev Mattias Svanberg hevet til side af Anders Valentin – for derefter at blive kørt væk fra området og til spillerhotellet.

Det svenske landshold bekræftede, at Dejan Kulusevski havde nået at være i kontakt med fire spillere fra EM-truppen.

Forbundet ønsker dog ikke at offentliggøre, hvem de fire spillere er.

Den svenske landstræner, Janne Andersson, fortalte tirsdag, at han ikke har nogen planer om at hente en reserve ind for den ramte Kulusevski, da man håber, han kan slutte sig til truppen efter holdets første EM-kamp.

Sverige åbner deres EM-slutrunde mod Spanien mandag 14. juni i Sevilla.