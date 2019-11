Ganske vist udløber hans kontrakt i Udinese først i sommeren 2022.

Men allerede nu har ledelsen i den norditalienske Serie A-klub meddelt den danske fodboldlandsholdsback Jens Stryger Larsen, at de er interesseret i en forlængelse.

»Det er faktisk sådan, at de gerne vil have mig på langtidskontrakt, hvilket jeg naturligvis betragter som et skulderklap,« siger Jens Stryger Larsen.

Parterne er nået så vidt i forhandlingerne, at Udinese har givet ham et tilbud.

»Vi har snakket lidt frem og tilbage om tingene. Lige nu ligger bolden hos dem. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi undervejs i vores dialog både har drøftet økonomi og tidshorisont. Nu må vi se, hvad det ender med. Hvad angår en afklaring tror jeg på, at det kommer til at gå nogenlunde hurtigt, så vi i ikke alt for lang tid skal have en sag som denne i vores tanker,« siger Jens Stryger Larsen.

Jens Stryger Larsen ærgrer sig over en dommerkendelse i en landskamp ved fodbold-VM 2018 mellem Danmark og Frankrig i Moskva. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Jens Stryger Larsen ærgrer sig over en dommerkendelse i en landskamp ved fodbold-VM 2018 mellem Danmark og Frankrig i Moskva. Foto: MAXIM SHEMETOV

Han lægger ikke skjul på, at han nyder fodboldtilværelsen i Udinese.

»Det er gået supergodt, siden jeg ankom til klubben (i august 2017, red.) fra Austria Wien,« siger Jens Stryger Larsen.

I weekenden vendte han tilbage til Udineses førstehold efter at have siddet udenfor med den lyskeskade, han pådrog sig i sidste måneds EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

»Den er meget bedre nu, og jeg er helt klar til de kommende kampe mod Gibraltar og Irland,« siger Jens Stryger Larsen.

Thomas Delaney og Jens Stryger Larsen (til højre) i aktion under fodboldlandsholdets træning. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Thomas Delaney og Jens Stryger Larsen (til højre) i aktion under fodboldlandsholdets træning. Foto: Liselotte Sabroe

Under sit skadesforløb gik han glip af fire klubkampe, hvor Udinese blandt andet tabte 1-7 og 0-4 mod henholdsvis Atalanta og Roma. Således har den seneste tid i Udinese været turbulent.

»Cheftræner Igor Tudor er jo lige blevet erstattet af Luca Gotti. Uroen bunder i, at vi som hold de seneste sæsoner har været for svingende og ikke skabt de resultater, der skal til,« siger Jens Stryger Larsen.

Vis dette opslag på Instagram She said yes can’t wait to call you my wife Et opslag delt af Jens Stryger Larsen (@jensstryger) den 26. Jun, 2019 kl. 12.10 PDT

På hjemmefronten oplever han i øjeblikket til gengæld den ultimative lykke.

»I sommer sagde min kæreste (Emilie, red.) ja til mit frieri. Det er jeg naturligvis super glad for. Nu er vi forlovet. Endnu er datoen for brylluppet ikke endeligt på plads. Det tager vi hen ad vejen,« lyder Jens Stryger Larsens slutreplik.