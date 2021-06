Man skal ikke dykke langt ned for at finde forskellen på Danmark og Wales.

For mens danskerne glæder sig over sine profiler, der spiller på fornemme adresser eller har vigtige roller i større ligaer, er waliserne sat sammen på en noget anden måde. Der er naturligt nok en tung overvægt af spillere i de engelske fodboldrækker.

Det er dog ikke fra den bedste række, men derimod en forventet startopstilling med hele fem spillere fra den næstbedste engelske række, The Championship.

Derfor er det nærliggende at tænde håbet for en kvartfinaleplads til Danmark inden ottendedelsfinalen lørdag i Amsterdam. Thomas Delaney var da også ærlig i sin udmelding om modstanderens styrke.

»Som hold ser jeg os være bedre,« lød det fra Delaney torsdag, mens han også talte med naturlig respekt for Wales.

»Det er en modstander, vi kan slå. Sagt med respekt. De er gode med gode spillere. De har store spillere som Gareth Bale, Daniel James og Aaron Ramsey. Det kommer til at kræve en massiv indsats. Uden tvivl.«

Der er næppe tvivl om, at Danmark skal ramme niveauet fra første halvleg mod Belgien og de sidste 45 minutter mod Rusland, hvis billetten til Baku skal i hus. For Wales har vist sig som et kollektiv, der minder lidt om det, man ser på klubplan. Og det tog dem helt til semifinalen ved EM i 2016.

Men dykker man ned i spillernes nuværende klub-cv'er, så peger det meste altså på en dansk favoritrolle. B.T. gennemgår her Wales' forventede startopstilling.

Wales 4-3-3

Danny Ward, 28 år, målmand

– Reservemålmand for Leicester i Premier League

– 16 landskampe

– Dansk konkurrent: Kasper Schmeichel, stjerne i Leicester i Premier League

Det taler for sig selv at kigge på Danny Wards klubsituation. For han er decideret reserve for Kasper Schmeichel i Leicester, og i 38 ud af 38 Premier League-kampe har waliseren siddet på bænken og kunnet se Schmeichel brillere på banen. De to er træningsmakkere til hverdag, og lørdag kan de måske afsløre hinandens små tricks, hvis det ender i en straffesparkskonkurrence.

Duelvinder: Kasper Schmeichel

Connor Roberts, 25 år, højre back

– Fast mand for Swansea i toppen af The Championship

– 29 landskampe, 2 mål

– Dansk konkurrent: Jens Stryger, fast mand i Udinese i midten af Serie A.

Den 25-årige kantspiller og back har været klar starter for Swansea i den næstbedste række. 46 kampe, fem mål og syv oplæg er ikke så tosset, men The Championship virker til at være hans højeste hylde. Kun fire kampe har han fået i Premier League i sin karriere, mens 130 kampe er spillet iThe Championship. Stryger har spillet fire år i Serie A...

Duelvinder: Jens Stryger

Joe Rodon, 23 år, midterforsvarer

– Indskifter for Tottenham i Premier League

– 17 landskampe

– Dansk konkurrent: Simon Kjær, fast mand for Milan i toppen af Serie A

Den 23-årige midterforsvarer agerer backup i Tottenham, der pudsigt nok lurer på at hente den danske landsholdsreserve Joachim Andersen ind som et profileret indkøb til startopstillingen i næste sæson. Det fortæller meget godt niveauforskellen på Wales og Danmark på netop midterforsvarspladserne.

Duelvinder: Simon Kjær

Chris Mepham, 23 år, midterforsvarer

– Reserve for Bournemouth i The Championship

– 20 landskampe

– Dansk konkurrent: Jannik Vestergaard, profil for Southampton i bunden af Premier League

Den første halvdel af sæsonen var han fast mand for Bournemouth, men siden midten af december har Mepham mest siddet på bænken og tribunen. Han er kun 23 år og står noteret for 25 Premier League-kampe, men i konkurrence med Jannik Vestergaard er der stadig et stykke vej. Vestergaard har efterhånden spillet sig op som en profil i Southampton og er i spil til større klubber.

Duelvinder: Jannik Vestergaard

Ben Davies, 28 år, venstre back

– Reserve for Tottenham i Premier League

– 63 landskampe

– Dansk konkurrent: Joakim Mæhle, rotationsspiller for Atalanta i toppen af Serie A

Ben Davies har været plaget af en skade helt op til EM og har ikke spillet en Premier League-kamp siden slutningen af marts. Ellers får han masser af kampe for Tottenham, selvom han mest anses som backup. Og så har Davies den sjove relation til Danmark, at han har spillet tre års ungdomsfodbold i Viborg, da hans familie flyttede til Danmark på grund af faderens arbejde.

Duelvinder: Joakim Mæhle

Joe Morrell, 24 år, central midtbanespiller

– Reserve for Luton i The Championship

– 18 landskampe

– Dansk konkurrent: Andreas Christensen, fast mand for Chelsea i toppen af Premier League

Han har været walisernes foretrukne på midtbanen under EM trods sin klubstatus som reserve i Luton, der hører til i midten af den næstbedste række. 'AC' er godt nok midterforsvarer, men skubbes op på midten, når Danmark har bolden, og der er ingen tvivl om, at danskeren er nået meget længere i sin karriere.

Duelvinder: Andreas Christensen

Joe Allen, 31 år, central midtbanespiller

– Fast mand for Stoke i The Championship

– 62 landskampe, 2 mål

– Dansk konkurrent: Pierre-Emile Højbjerg, profil for Tottenham i subtoppen af Premier League

Ligesom den defensive profil Ben Davies har også Joe Allen været skadet helt frem til starten af EM og misset de sidste otte Championship-kampe. De fleste kender ham nok fra tiden i Liverpool, men han er blevet 31 år nu, og her må Højbjerg som profil i Tottenham også løbe med sejren i kampen om det stærkeste cv.

Duelvinder: Pierre-Emile Højbjerg

Aaron Ramsey, 30 år, offensiv midtbanespiller

– Indskifter for Juventus i Serie A

– 66 landskampe, 17 mål

– Dansk konkurrent: Thomas Delaney, indskifter for Dortmund i toppen af Bundesligaen

Her er et af walisernes stærkeste kort. Ramseys sæson i Juventus har været svingende og sluttede med kun en startplads i de sidste 13 kampe – og kun spilletid i fire. Men Delaney har heller ikke haft den bedste sæson, og tager man spillernes betydning med for hver deres landshold, har Wales her en vinder i den direkte duel.

Duelvinder: Aaron Ramsey

Gareth Bale, 31 år, kantspiller

– Indskifter for Tottenham i subtoppen af Premier League (udlejet fra Real Madrid)

– 95 landskampe, 33 mål

– Dansk konkurrent: Mikkel Damsgaard, rotationsspiller for Sampdoria i midten af Serie A

Gareth Bale er en verdensstjerne, og han blev købt som en galactico til Real Madrid, men siden er det altså gået gevaldigt ned ad bakke i Spanien. Bale har været forsøgt presset ud flere gange, men har taget det cool, og den seneste sæson har han været udlejet til Tottenham. Her var han ikke fast mand, men noterede sig alligevel for 11 mål i 20 kampe. Det er trods alt også en bedre sæson end vores nye yndling, Mikkel Damsgaard, i Sampdoria.

Duelvinder: Gareth Bale

Kieffer Moore, 28 år, spidsangriber

– Fast mand for Cardiff i Championship

– 20 landskampe, 6 mål

– Dansk konkurrent: Kasper Dolberg, profil hos Nice i midten af franske Ligue 1.

20 mål i 42 Championship-kampe i denne sæson er fornemt, og det gjorde Moore til nummer fire på topscorerlisten. Han har taget sine små skridt og er nu en farlig mand på næstøverste hylde som 28-årig. Kasper Dolberg har haft en hård sæson i franske Nice med kun seks mål, men Dolberg er bare en bedre spiller.

Duelvinder: Kasper Dolberg

Daniel James, 23 år, kantspiller

– Indskifter for Manchester United i Premier League

– 23 landskampe, 4 mål

– Dansk konkurrent: Martin Braithwaite, reserve i Barcelona i toppen af La Liga

Daniel James blev hentet som en ung og lynhurtig profil fra Swansea i The Championship til mægtige, men shaky Manchester United. Det spring har han ikke klaret særlig godt, og den seneste sæson har været med 11 startpladser i 38 kampe – og 18 kampe enten på bænken eller helt uden for truppen. Braithwaite har haft en nærmest lignende sæson i Barcelona, og det her er en af mest lige dueller. Danskeren vinder på målfoto.

Duelvinder: Martin Braithwaite