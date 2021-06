Han er blot 21 år gammel, men alligevel er Phil Foden flere gange blevet sammenlignet med en legende.

Og det bliver den engelske landsholdsspiller nu endnu engang, efter han har været en tur i frisørstolen.

For Manchester City-spillerens nye frisure har i den grad fået mange til at spærre øjnene op og henvise til den nu 54-årige Paul Gascoigne.

Han havde nogenlunde samme look under EM i 1996.

Phil Foden har fået ny frisure.

Noget, der bringer både håb og minder frem hos de engelske fans, der på de sociale medier kommenterer flittigt på den 21-åriges nye hår.

'Jeg håber, Foden laver 'Tandlægestol'-fejringen, hvis han scorer mod Skotland.'

'Jeg var ikke helt så sikker på sammenligningen mellem Foden og Gazza, men efter han har farvet sit hår er jeg helt med på den. Den (pokalen, red.) kommer hjem!'

'Wow, Foden bliver den helt store.'

'Håber virkelig denne slutrunde bliver Phil Fodens gennembrud. Med Gazzas frisure er det en ny Gazza, der bliver lavet. Kom så gutter!'

'Jeg ved, jeg er sent ude, men jeg elsker, at Phil Foden har besluttet at hylde Gazza på denne måde – sikke en selvtillid.'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner. Selv har Phil Foden, der i efteråret var involveret i en skandale, da han sammen med en holdkammerat sneg to piger ind på spillerhotellet, hørt om sammenligningen, og han håber da også, at han kan gøre som legenden.

»Jeg kan huske, jeg så højdepunkter i fjernsynet med 'Gazza'. Fantastisk spiller. Hele landet ved, hvad han betød og gjorde. Det ville da ikke være så dårligt, hvis jeg kunne tage lidt af ham med på banen,« sagde Foden tirsdag.

Her blev han også spurgt til det nye hår – og om han egentlig var inspireret af Paul Gascoigne eller Eminem.

»Først og fremmest har jeg haft den samme frisure i lang tid nu. Jeg ville prøve noget nyt,« svarede han og fortsatte:

Paul Gascoigne i 1996. Foto: Chris Bacon/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Paul Gascoigne i 1996. Foto: Chris Bacon/EPA/Ritzau Scanpix

»Og så vågnede jeg i morges og kunne se alle sammenligningerne med Gazza – og Eminem. Det var min egen ting, der blev vendt til noget andet,« forklarede Phil Foden, der tilføjede, at han ikke har planer om at farve håret om igen lige foreløbigt.

Sammenligningerne med Paul Gascoigne gør ham heller ikke noget.

»Slet ikke. Han var en fantastisk spiller, så det gør mig slet ikke noget,« sagde Foden om den 54-årige tidligere fodboldspiller, der nåede at spille 57 kampe for det engelske landshold.