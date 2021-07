Det var bestemt ikke kun på banen, frustrationen var tydelig, da Frankrig røg ud af EM.

Det samme var tilfældet på tilskuerpladserne, hvor flere familier overværede den franske fiasko, da favoritterne blev sendt ud i mørket af Schweiz.

Blandt dem var Adrien Rabiots mor, Véronique Rabiot, der ifølge flere medier – herunder L'Equipe og RMC – kunne ses i en ophedet diskussion med familierne til Paul Pogba og Kylian Mbappé.

Ifølge RMC skulle Véronique Rabiot blandt andet have spurgt 'hvordan i alverden Pogba kunne miste bolden' med henvisning til situationen, hvor Schweiz udlignede.

Adrien Rabiots mor havde godt gang i diskussionerne mandag aften. Foto: JUSTIN SETTERFIELD

Derudover skulle hun have bedt Kylian Mbappés far om, at han 'skulle opdrage sin søn igen og sørge for, han blev mindre arrogant', ligesom hun ifølge medierne også langede ud efter Mbappés mor samt flere journalister.

Hele optrinnet skulle have varet omkring 20 minutter, men der var ifølge RMC allerede optræk til diskussioner inden slutfløjt, da Pogba-familien blev bedt om at slappe af i forbindelse med konfrontationerne.

Frankrig kom i første omgang bagud i kampen, men fik siden vendt det hele med en føring på 3-1. Den fik de dog smidt over styr, da Schweiz i de døende minutter udlignede til 3-3. Dermed skulle kampen i forlænget spilletid, men her blev der ikke scoret.

Det betød, at det hele skulle afgøres på straffespark, og her trak Schweiz det længste strå. Alle fem skytter sendte bolden i kassen bag Hugo Lloris, mens Kylian Mbappé brændte det femte og afgørende straffespark for de blå.

