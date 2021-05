Sommerens EM-slutrunde nærmer sig med hastige skridt og med under en måned til, at det hele endelig bliver fløjtet i gang rundt omkring i Europa, er der nu gode muligheder for at komme i den helt rette stemning.

Den officielle EM-sang er nemlig landet – og det er prominente navne, der står bag.

Den hollandske dj Martin Garrix har teamet op med forsanger Bono og guitarist The Edge fra den ikoniske rockgruppe U2 på sangen 'We Are the People'. Hør sangen i videoen øverst i artiklen.

»Det har været en fantastisk oplevelse at lave musik til en af de største sportsbegivenheder i verden, sammen med Bono og the Edge. Jeg er meget stolt af det, vi har lavet sammen og spændt på endelig at dele det med verden,« siger 25-årige Martin Garrix, der står bag hits som 'Animals', 'In the Name of Love' og 'Scared to Be Lonely', i en pressemeddelelse.

Foto: Louis van Baar / Sony: Pressefoto Vis mere Foto: Louis van Baar / Sony: Pressefoto

Den unge dj var på trods af sin status som en af verdens største elektroniske artister alligevel ret så overrasket, da det europæiske fodboldforbund, Uefa, kontaktede ham med et ønske om, at netop han skulle lave den officielle EM-sang.

»Min første reaktion var, at jeg ikke troede på det, da UEFA tog fat i mig, og da det blev endeligt bekræftet, blev jeg virkelig nervøs. Men jeg var også virkelig spændt og taknemmelig for, at de havde tillid til mine evner, hvilket stadig er surrealistisk,« fortæller Martin Garrix.

Hollænderen fik efterfølgende den idé, at Bono ville passe godt til nummeret, og selvom det virkede som lidt af et langskud tog han chancen og sendte U2 en demo.

»Et par timer senere havde jeg Bono i røret for at snakke om sangen, mens han sang med på melodien. Jeg blev nødt til at sætte mig selv på lydløs og råbe: 'Aaah!' Derefter satte jeg den på medhør igen og spillede cool. Det var vildt,« forklarer Garrix.

Hvad synes du om den officielle EM-sang?

Senere kom U2's guitarist, The Edge, også med på nummeret.

»Vi fik stor inspiration fra, hvordan fodbold får os til at føle, og hvordan det forener folk. Vi prøvede virkelig at skabe den her følelse af eufori, spænding og glæde. Jeg er virkelig glad for, hvordan nummeret er kommet til at lyde,« siger Martin Garrix.

Har du ikke hørt sangen endnu, så går der formentlig ikke længe, før du støder på den.

'We Are the People' vil nemlig være at finde på alle tv-udsendelser og alt officielt indhold på de sociale medier i forbindelse med EM-slutrunden, ligesom det også er den sang, som spillerne vil gå på banen til.

Det betyder også, at den vil brage ud af Parkens højttalere, når Danmark skal spille sine tre gruppekampe mod hjemmebane mod henholdsvis Finland, Rusland og Belgien.

Slutrunden fløjtes i gang 11. juni på Stadio Olimpico i Rom, hvor Italien møder Tyrkiet.

Her vil Martin Garrix sammen med Bono og The Edge optræde i minutterne op til kampen.