Torsdag bliver en helt særlig dag i Parken.

Her kommer belgierne på besøg på Danmarks nationalarena i den første kamp efter Christian Eriksens uhyggelige kollaps mod Finland.

Og ifølge den belgiske landstræner Roberto Martínez arbejdes der på en særlig hyldest.

»Som hold er det vores intention at vise vores ønsker om god bedring til Christian,« sagde han dagen inden kampen til B.T.

TOPSHOT - Belgium's forward Romelu Lukaku kicks the ball and scores his team's first goal during the UEFA EURO 2020 Group B football match between Belgium and Russia at the Saint Petersburg Stadium in Saint Petersburg on June 12, 2021. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / POOL / AFP) Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere TOPSHOT - Belgium's forward Romelu Lukaku kicks the ball and scores his team's first goal during the UEFA EURO 2020 Group B football match between Belgium and Russia at the Saint Petersburg Stadium in Saint Petersburg on June 12, 2021. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / POOL / AFP) Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

»Spillerne står for en gestus, som vi vil lave inden kampstart.«

Han kom dog ikke nærmere ind på, hvordan hyldesten præcis vil udforme sig.

Selvom der ikke er nogen tvivl om, at de belgiske verdensettere vil gøre alt for at slå Danmark, står hele den belgiske nation bag Christian Eriksen, fortæller RRoberto Martínez

»Vores budskab er, at fodbold ikke er det samme, hvis Christian Eriksen ikke er på en fodboldbane. Alt vi vil have, er, at han kommer sig helt, og at vi ser ham på det danske landshold og for Inter meget snart igen. Alle i Belgien ønsker en god bedring til Christian Eriksen.«

Belgiernes måske største stjerne Romelu Lukaku er holdkammerat og tæt ven til Christian Eriksen, men på trods af at der er blot få hundrede meter fra Parken til Rigshospitalet, hvor den danske midtbanespiller ligger, har Lukaku ikke været forbi på hospitalet.

»Jeg har bare modtaget en besked fra Eriksen, hvor han fortalte, at det gik godt, og jeg har sagt, at hvis han ville tale, så var jeg der. I morgen sender jeg ham en besked inden kampen,« sagde Romelu Lukaku, der faktisk har talt med landstræner Roberto Martínezom at besøge danskeren.

Det blev dog skønnet, at den 29-årige Eriksen har brug for ro og at være sammen med sin familie, så nu holder Lukaku sig til at hylde Christian Eriksen på græstæppet i Parken i det tiende minut – Eriksens rygnummer.

»Ti minutter inde i kampen sparker vi bolden ud af banen for at klappe af ham. Flere af vores spillere har spillet med ham, men i morgen vil vi være der for at vinde, og det er det vigtigste,« siger Lukaku.

Kampen mellem Danmark og Belgien sparkes i gang torsdag klokken 18.